Gnistret i elektrisk derby: – En effektivitet mange andre kan se på med misunnelse

– Han sendte hjemmepublikum til himmels. Det var et sterkt straffespark av Aubameyang, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter Aubameyangs fulltreffer fra krittmerket.

Arsenal skapte en rekke store muligheter til å øke ledelsen utover i omgangen. Aubameyang var en konstant trussel for Spurs-forsvaret.

Feiring utløste storbråk

Men etter halvtimens spill svarte Tottenham.

Christian Eriksen slo et firspark fra kanten. Eric Dier dukket opp på nærmeste og headet inn 1-1-scoringen.

Etterpå feiret Dier med å hysje på Arsenal-fansen. Dermed brøt det ut fullstendig kaos på gressmatta. Flere spillere havnet i tottene på hverandre i feiringen.

– Pochettino var i full spurt nedover sidelinjen og vinket spillerne tilbake på banen. Det var feiringen til Dier som utløste bråket. Feiringen startet med at Dier ertet på seg Arsenals supportere og spillere. Han hysjet på fansen, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Like etterpå fikk Tottenham straffe. Son gikk i bakken etter en duell med Rob Holding innenfor Arsenals 16-meter.

– Jeg mener det var nok kontakt til å dømme straffe, mente TV 2-ekspert Petter Myhre om straffesituasjonen.

Kane tok straffesparket og sendte Spurs opp i 2-1-ledelse.

– Han satte den sikkert i hjørnet og Spurs har snudd det på veldig kort tid, sa Osnes.

Kanes åttende Premier League-fulltreffer for sesongen sørget for at Tottenham kunne gå til pause med 2-1-ledelse på Emirates.

Aubameyang presenterte seg igjen

Arsenals manager Unai Emery gjorde to bytter i pausen i jakten på utligningsmålet og et forsøk på å snu kampen.

Alex Iwobi gikk ut til fordel for Alexandre Lacazette, mens Henrikh Mkhitaryan måtte forlate banen for Aaron Ramsey.

Etter 55 minutters spill utlignet Arsenal.

Toppscorer Aubameyang presenterte seg igjen. Han fikk ballen utenfor 16-meteren, og klinket til på første touch og rett i mål fra langt hold. Dermed har Aubameyang nå ti mål i Premier League.

– Det der var en helt drøy avslutning av Aubameyang. Har du sett noe mer besluttsomt? Han visste akkurat hva han skulle gjøre, sa en imponert TV 2-kommentator Osnes etter praktscoringen.

– For en respons på byttene

Kvarteret før slutt fikk Alexandre Lacazette ballen utenfor 16-meteren. Han skjøt en skudd langs bakken, og ballen gikk i mål helt nede ved stolperoten via Dier.

– Den snek seg inn i hjørnet. Han fikk en enorm respons på byttene. Først målgivende på Ramsey, så satte Alexandre Lacazette scoringen, sa Osnes.

To minutter senere punkterte Arsenal kampen. Aubameyang fant Lucas Torreira. Fra skrått hold satte han inn 4-2-scoringen for Arsenal.

– Om noen lurte på om Lucas Torreira var en populær mann blant fansen, så er han nok mye mer populær nå. Han er den nye ynglingen. 22-åringen fra Uruguay har vært stor i hele dag, og nå hamret han inn 4-2-scoringen, beskrev Onsnes.

Fem minutter før slutt måtte Jan Vertonghen forlate banen med rødt kort etter å ha fått sitt andre gule for dagen. Stopperen ble straffet for sin takling på innbytter Alexandre Lacazette.

Arsenal vant 4-2 og overtok fjerdeplassen på Premier League-tabellen.

​​Özil skadet

Arsenals manager Unai Emery bekreftet før kampen at Mesut Özil gikk glipp av derbyet mot Tottenham på grunn av en ryggskade.

Det er uklart hvor lenge tyskeren er ute av spill.

– Han har en skade i ryggen som gjør at han ikke kan spille, sa Arsenal-sjefen.

Slik startet lagene:

Arsenal (3-4-3): Leno – Mustafi, Sokratis, Holding – Kolasinac, Bellerin, Xhaka, Torreira – Iwobi, Mkhitaryan, Aubameyang

Benken: Cech, Elneny, Ramsey, Lacazette, Lichtsteiner, Maitland-Niles, Guendouzi

Tottenham (4-1-3-2): Lloris – Aurier, Vertonghen, Foyth Davies – Dier – Sissoko, Eriksen, Alli – Son, Kane

Benken: Gazzaniga, Rose, Alderweireld, Winks, Walker-Peters, Llorente, Moura

Dommer: Mike Dean, Merseyside