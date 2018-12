Bendtner ble tomålshelt i Rosenborgs cuptriumf

– Det hjørnesparket skal RBK aldri ha, for den ballen er sist i Samuel før den går over dødlinjen. Det er sikkert vanskelig å se for dommer, men på reprisen er det ingen tvil, mener Mathisen.

Og på hjørnesparket fra Helland stanget Anders Konradsen inn 2-1.

– Det er en imponerende heading av Konraden, som må bevege seg bort fra mål, men i og med at Helland slår den så hardt og presist er det ikke den store berøringen som skal til. Hellands venstrefot er gull verdt, sier Mathisen.

Rosenborg tok med seg 2-1-ledelsen til pause på Ullevaal.

Bendtner-jubel

Fem minutter inn i andreomgang burde Mos scoret 2-2, men Godset-spissen ble stoppet av en strålende beinparade av Rosenborg-keeper André Hansen.

Bare to minutter senere var det i stedet Rosenborg som skulle gå opp i 3-1. Birger Meling dro seg inn fra venstre og prøvde seg med høyrefoten. Skuddet gikk via hoften til Nicklas Bendtner og i mål.

– Strømsgodset har vært uheldige med dommeren på Ullevaal, men først og fremst har de vært veldig sløve i forkant av målene Rosenborg har scoret, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Etter 55 minutters spill var cupfinalen over for Adegbenro, som haltet av banen mens han holdt seg til baksiden av låret.

Strømsgodset jaktet på redusering, men Rosenborg og André Hansen holdt unna drammenserne. I stedet fastsatte Bendtner resultatet til 4-1 på overtid etter et fantastisk innlegg av Birger Meling.