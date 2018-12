Opphevingen skjer etter at Sysselmannen besluttet å evakuere 18 boliger og innføre oppholdsforbud på grunn av rasfare i deler av Lia i Longyearbyen på Svalbard for to dager siden.

Det er boligene i Vei 228 som nå blir opphevet av oppholdsforbudet. Likevel er det fortsatt permanent oppholdsforbud i området som gjelder boligene i Vei 222 og 226, opplyser Sysselmannen.

– Vi har hatt møte med NVE klokken 11 i dag. Beslutningen om å avslutte evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet i Vei 228 er tatt på bakgrunn av værprognosene og de snøskredfaglige vurderingene til NVE, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Askholt sier at boligene i Vei 222 og 226, ligger i området der det vil være permanent oppholdsforbud fram til snøen har gått til våren.

– Det er i tråd med de beslutningene som vi har gjort for dette området tidligere, sier hun.

Sammen med NVE vil Sysselmannen følge værsituasjonen i dagene fremover og gjøre eventuelle nye vurderinger dersom været påvirker skredfaren i Longyearbyen.

Det er fortsatt stor snøskredfare på Nordenskiøldland. Det er store lokale forskjeller i snøforholdene, og Sysselmannen oppfordrer folk til å være varsomme og ta sine forholdsregler dersom de ferdes ute i terrenget.

(TV 2/NTB)