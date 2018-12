Det er grunnlag for å anbefale tiltale mot statsministeren for bestikkelser, bedrageri og økonomisk utroskap, og det er også funnet grunnlag for å anbefale tiltale mot hans kone Sara Netanyahu, heter det i en uttalelse fra israelsk politi søndag.

Tiltalen politiet anbefaler skal være rettet mot Netanyahus forhold til den israelske telegiganten Bezeg.

Ifølge avisen Aljazeera skal statsministeren ha betalt penger for positiv omtale hos en av Bezegs datterselskaper.

Også Bezeq-sjef Shaul Elovitch og hans kone anbefales tiltalt.

Heksejakt

Netanyahu avviser anklagene og mener han er utsatt for heksejakt.

– Politiets anbefaling angående meg selv og min kone kommer ikke som noen overraskelse. Disse anbefalingene ble avgjort og lekket selv før etterforskningen startet, sier han.

– Jeg er sikker på at de relevante myndigheter i denne saken, etter å ha etterforsket den, vil nå fram til den samme konklusjonen: Det fantes ikke noe, fordi det er ikke noe, sier han videre.

Saken kobles til to nære medarbeider av Netanyahu. De ble pågrepet i februar, siktet for å ha gitt Bezeq forretningsmessige fordeler til en verdi av flere hundre millioner kroner, i bytte mot positiv omtale av Netanyahu i Bezeqs nettavis Walla.

Tredje gangen

Det er tredje gang at israelsk politi anbefaler å ta ut tiltale mot statsministeren. De to forrige anbefalingene dreide seg om henholdsvis å ha mottatt gaver fra milliardærvenner, og om å ha lovet utgiveren av den israelske storavisen Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, gunstigere forretningsvilkår, også dette i bytte mot positiv omtale.

Israels riksadvokat skal nå ta stilling til tiltaleanbefalingene.

(TV 2 / NTB)