– Jeg kjenner fortsatt at man er litt irritert over kampen. Vi skulle gjerne hatt et annet resultat, sier Emilie Hegh Arntzen.

Hun var i likhet med resten av jentene skuffet over innsatsen i åpningskampen. Norges styrke og kanskje farligste våpen, forsvarsspillet, satt ikke som det skulle mot Tyskland. Noe som endte med et bittert 32-33 tap.

– Det er surt og kjedelig. Jeg føler alle kunne gjort en bedre kamp enn vi gjorde så det å tape med et mål da er veldig kjedelig, sier Katrine Lunde.

– Forsvaret vi spiller er ikke noe vi ønsker. 33 mål for mye, og det vet vi godt selv. Nå må vi finne tilbake til den forsvarsformen vi vil spille. Kommunikasjon og intensitet i arbeidet bak der. Det ser ikke helt bra ut til tider, sier Hegh-Arntzen.

– Jeg har sett kampen. Vi mangler intensiteten. Vi hadde den i perioder, men de periodene var ikke så lange, så i kampen mot Tsjekkia må det være i hele kampen, sier Heidi Løke.

Hun så hele kampen på nytt i går kveld, samt Tsjekkias møte med Romania; Norges neste motstandere. Men veteranen nekter å deppe over tapet.

– Det er aldri noe gøy å tape, men jeg er ikke bekymret eller deppet av den grunn altså. Det er viktig å se fremover.

For hun har vært med på å tape åpningskamper i EM og VM før, og de gangene har Norge endt opp med å vinne hele mesterskapet.

I 2011 tapte Norge åpningskampen mot nettopp Tyskland og så seg aldri tilbake. De vant resten av kampene og løftet trofeet etter finalen mot Frankrike.

I 2015 tapte Norge åpningen mot Russland og gikk også seirende ut av mesterskapet.

– Vi har tapt åpningskamper før og kommet veldig sterkt tilbake. Jeg er sikker på at vi ser et litt annet lag fra start i morgen. Det lyser mer av oss og er ennå mer på, sier Løke- Vi hater å tape. Nå skal vi vise Tsjekkia og Romania at vi ikke er glade i å tape

– Litt mer temperament. Det tror jeg vi trenger. Så er det å backe opp om det vi skal og backe opp hverandre, sier Katrine Lunde.

Hun mener spillerne med lang fartstid må ta et større ansvar for å få spillerne opp på nivået de vet Norge har inne.

– De som pleier å ta den rollen må ta den nå. Har man mer temperatur må man bare kreve litt mer og ta tak, sier Lunde.

Mandag møter Norge Tsjekkia. Tsjekkia har ikke slått Norge på de 23 siste forsøkene. Forrige gang var i 1986. I VM i 2017 hadde Norge full kontroll og vant til slutt 34-16.

– Vi husker Tsjekkia fra i fjor. De har omtrent samme lag og samme trener. Det er litt Tyskland over de. Det smeller og er bra fart i de. Vi forventer en tøff kamp og gladhåndball, om man kan si det på den måten, sier Mats Olsson, som er en del av Norges trenerteam.