Chelsea slo tilbake mot kritikerne

Chelsea - Fulham 2-0

Den ferske Fulham-manageren Claudio Ranieri, som var Chelsea-sjef fra 2000 til 2004, ble som vanlig tatt godt imot på Stamford Bridge. Men poeng fikk han ikke i gave i Vest-London-derbyet.

Chelsea vant 2-0 etter scoringer av Pedro og Ruben Loftus-Cheek. Demed er de tilbake på vinnersporet etter smellen mot Tottenham.

På en pressekonferanse i uken sa manager Sarri at han krevde et svar fra spillerne etter den svake innsatsen. Flere kritikere påpekte i etterkant at Chelseas spillestil er avslørt, men Fulham ble et lett bytte søndag.

– De skulle tilbake på vinnersporet. Det klarte de og vant fortjent, sa Petter Myhre i Premier League-studio.

Det var også Sarri enig i, men han sa etter kampen at han hadde ønsket laget «drepte kampen» med en tidligere 2-0-scoring.

– Vi trengte den 2-0-scoringen som en buffer, for Fulham så sterke ut, sa målscorer Ruben Loftus-Cheek, sm kom fra benken og ordnet nettopp 2-0.

Tidlig Pedro-show

Stefan Johansen spilte fra start i André Schürrles skadefravær

Sarris krav om at Chelsea skulle slå tilbake etter Tottenham-ydmykelsen for en uke siden, ble besvart av Pedro allerede etter fire minutter.

Den fotrappe spanjolen fikk ballen etter at N'Golo Kanté stjal ballen fra Jean Michaël Seri. Etter en liten skuddfinte, fikk Pedro plassert ballen forbi keeper og inn i mål i lengste hjørne.

Sarri gjorde ti endringer på laget fra PAOK-kampen torsdag. En småskadet Ross Barkley ble erstattet av Mateo Kovacic, mens Olivier Giroud fikk starte som spiss på bekostning av Alvaro Morata.

Før kampen kom også en melding i The Telegraph om at visekaptein Cesar Azpilicueta (29) skal være enig om en kontraktsforlengelse til 2022. Dermed har Chelsea i høst forlenget med tre nøkkelspillere. N'Golo Kanté og Marcos Alonso har også fått nye kontrakter. Nå venter Chelsea-fansen bare på at Eden Hazard skal gjøre det samme.

Jorginho-situasjonen

Fulham forsøkte som Tottenham å ta ut pasningsmaskinen Jorginho. Tom Cairney fikk jobben, men Fulham slet med at resten av Chelsea tok ansvar.

– Det kan se ut som Jorginho blir tatt ut, men det er ikke helt tilfelle. Cairney er ofte ikke nær nok. Når Jorginho får rom, så vet vi hva han er i stand til, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.