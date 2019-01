James May er akkurat nå aktuell med sine kolleger Richard Hammond og Jeremy Clarkson, i forbindelse med tredje sesong av The Grand Tour. Den har premiere 18. januar.

Vi har fått møte alle tre i London. Her var Broom eneste representant fra norske medier.

Vi fikk også et eksklusivt intervju med den eldste av trioen. May er kjent over hele verden etter over 15 år med bilprogram.

Først var det Top Gear på BBC. Nå er det The Grand Tour på Amazon, som gjelder – der alle programmene streames på nett.

Like mange seere som de hadde i glansdagene på TV er det ikke. Men det er likevel det desidert mest sette programmet på sendeflaten til Amazon.

I forrige sesong av The Grand Tour tok det helt av!

Vil kjøre selv

55 år gamle May er den eneste av de tre som kjører sin egen bil. Han elsker både det og å teste biler.

James May (t.v.) og Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

– Jeg tar fortsatt meg selv i tenke: Jeg får faktisk betalt for å gjøre dette. Det er helt utrolig. Jeg elsker å kjøre bil. De to andre gutta har egne sjåfører, mens jeg foretrekker å kjøre selv. Hadde jeg ikke likt å kjøre bil, ville jeg ikke hatt denne jobben.

Baksetet passer han dårlig. Han innrømmer at han blir stadig mer skeptisk til det. Han liker rett og slett dårlig å sitte på.

– Du kan i alle fall si det sånn, at jeg er følger veldig godt med. Hvis jeg oppfatter at sjåføren ikke følger skikkelig med eller kjører på en måte som jeg ikke liker, merker jeg at jeg blir irritert. Akkurat det har blitt verre med årene.

Autonome biler langt unna

Akkurat som mange andre av oss som liker å kjøre bil, er May litt skeptisk til selvkjørende biler.

– For det første tror jeg skikkelig selvkjørende biler fortsatt er langt, langt unna å realiseres. Teknologien er ikke der ennå. Man kan kanskje la bilen kjøre på motorveien, men ikke fullverdig selvkjørende.

Han tror imidlertid tro at bilene vil bli borte etter hvert.

– Ikke fordi de blir ulovlige, men fordi folks behov og krav vil endre seg. Vi vil ikke trenge å kjøre selv, de tar plass. Så vil de bare bli borte til slutt.

Her er James May sammen med kompisene og kollegene, Jeremy Clarkson og Richard Hammond.

Vil holde på lenge

På en måte tenker han litt det samme om seg selv, og programmet. Mange har lurt på hvor lenge de etter hvert godt voksne karene kan holde det gående.

May har i alle fall ingen planer om at det skal ta slutt med det aller første.

– En eller annen gang slutter vi – eller vi dør. Men jeg vet ikke hvor lenge vi kan holde det gående. Vi kan jo ikke bare bestemme selv, heller. Kanskje holder vi på med denne fortsatt når vi har rullatorer, hvem vet. Hvis vi får lov, kan vi nok holde på lenge.

I første omgang er de tre klar for en tredje sesong av The Grand Tour på Amazon sin strømme-tjeneste.

Om det blir en sesong til, vites ikke sikkert enda. Men May bekrefter at de har et veldig godt forhold til sin nye arbeidsgiver, og at de er i god dialog om fortsettelsen.

Jeramy Clarkson, Richard Hammond og James May i forbindelse med pressearrangementet i London.

