Porsche har ikke hastet for mye med å blande seg inn i elbil-kappløpet. Men nå er det ikke lenge til de skal gjøre seg gjeldende her også.

Taycan er navnet på bilen som nordmenn alllerede står i kø for. Det er ikke tilfeldig at akkurat vi var det første landet i verden der man åpnet opp for reservasjoner av nykommeren.

Responsen lot ikke vente på seg, for å si det sånn.

52 millioner kroner

La oss sette ting litt i perspektiv først som sist: I 2018 kommer det til å bli registrert omtrent 100 Porsche 911 i Norge. Det er et rekordhøyt antall.

Taycan, som kundene hverken vet prisen på eller har fått testet, er allerede oppe i 2.600 forhåndsreservasjoner.

Disse kundene har alle betalt 20.000 kroner. Det betyr at Porsche i Norge har en omsetning på 52 millioner kroner, bare i forhåndsbestillinger!

Porsche tenker digitalt i sine elbil-interiører. Det blir spennende å se om skjermen som går helt ut foran passasjeren foran blir med til produksjonsmodellen.

20.000 biler i året

Forklaringen på den nærmest absurde interessen, er enkel: Mange har store forventninger til at Porsche skal levere varene, når det gjelder kjørekomfort og design, samtidig som det fortsatt er null avgift og ikke moms på elbiler.

Porsche har lagt opp til en produksjon på 20.000 biler i året i starten, men dette kan økes om nødvendig.

Og som om ikke dette var nok: Rundt ett års tid etter Taycan, kommer Porsche med sin andre elbil. Det blir en litt mer høyreist ”offroad”-utgave av Taycan. Ja, det er en bil som fort kan få et velfortjent ”Norgesbil”-stempel.

Ventetid

Vi treffer Maren Helgestuen fra Porsche Norge i forbindelse med lanseringen av Porsche 911 i Los Angeles.

– Når kommer bilen til Norge?

– Planen er lansering mot slutten av 2019. Så langt er vi i rute til det.

– Men med så stor pågang, hva tenker dere om ventelister?

– Fordelen er at vi på et tidlig tidspunkt har avdekket etterspørselen etter Taycan i Norge. Dette gir oss et godt grunnlag for å sikre oss så mange biler som mulig til Norge, så raskt som mulig, sier Helgestuen.



Her er neste modell ut: En slags krysning mellom SUV og stasjonsvogn. Porsche har bekreftet at den kommer i produksjon.

Raske saker

Det er ikke småtterier kundene har i vente her. Her er det to motorer, en på hver aksling. Sammen skal de yte mer enn 600 hestekrefter.

0-100 km/t skal gå på rundt 3,5 sekunder. 0-200 km/t på under 12 sekunder.

Rekkevidden er beregnet til rundt 400 kilometer målt etter den nye og strengere WLTP-standarden ).

Taycan skal etter planen også bli den første bilen som takler 350 kW hurtiglading, noe som åpner for opptil 100 kilometers rekkevidde på rundt 5 minutter. Foreløpig finnes det ingen ladestasjoner som byr på slik kapasitet i Norge. Men Porsche har planene klare for å sette opp slike ladestasjoner rundt omkring i Europa.

PS: Dette er forresten ikke første gang Porsche sysler med elbil. Allerede tilbake i 1898 (!) var Ferdinand Porsche involvert i utviklingen av det som i 1900 ble til Lohner-Porsche, som blant annet hadde en elmotor i hvert hjulnav foran.

