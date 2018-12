Ifølge Sør-Vest politidistrikt var det store skader på de to bilene.

Alle de tre involverte ble tatt med av ambulanse. Alle ved bevissthet. Saken oppdateres. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) December 2, 2018

– Tre personer er involvert. Ingen er fastklemt, og ambulanse er kommet til stedet og ivaretar de involverte, skriver politiet på Twitter.

Tre personer ble fraktet til sykehus. De var alle ved bevissthet, skriver politiet.

Politiet i Sør-Vest skriver på Twitter klokken 12.29 at bilene er fjernet. Vitner forteller at den ene bilen som kjørte nordover kom over i motsatt kjørefelt og traff et motgående kjøretøy som dro en tilhenger.

– Sistenevnte bil havnet i grøften. Den nordgående bilen ble etter sammenstøtet stående med fronten mot kjøreretningen, skriver de videre.

Sørlandet sykehus skriver på Twitter at de har tatt i mot to av de skadde.

– Én jente er lettere skadet, og en mann er moderat skadd, skriver de.