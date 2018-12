Johaug knuste all motstand

Therese Johaug gikk praktisk talt ut samtidig med leder Charlotte Kalla før den avgjørende 10-kilometer klassisk-jaktstarten på Lillehammer.

Men det varte ikke lenge, for allerede på den første runden støtet Johaug fra svensken. Kalla prøvde desperat å henge seg på, men måtte gi tapt.

Dermed ble resten av 10-kilometeren en ren parademarsj for Dalsbygda-ekspressen.

Hun kom i mål henholdsvis 16.8 og 17.9 sekunder foran Ebba Andersson og Ingvild Flugstad Østberg.

Charlotte Kalla skuffet stort og havnet på 4. plass.

Johaug vant dermed minitouren på Lillehammer i comebacket på norsk snø i verdenscupen.​

Samtidig tar hun over ledelsen i verdenscupen.

– Det er utrolig moro å kunne vinne her på hjemmebane. Å vinne minitouren og ta på seg den gule ledertrøyen igjen – det er lenge siden!

– Planen var egentlig å ligge litt bak Charlotte i starten. Jeg syntes hun åpnet hardt og hadde mer enn nok med å henge på. Men jeg klarte å hente meg inn igjen og fikk etter hvert en luke. Det var veldig moro at det gikk, sier Johaug til TV 2.

– Jeg føler meg i bra form, men samtidig føler jeg at jeg må jobbe litt mer teknisk. Det blir litt kavete og masete ute i løypen der. Det er to år siden jeg har konkurrert, så jeg har nesten glemt hvor vondt det gjør å gå. Men det er utrolig artig å komme tilbake og kjenne på idrettsglede igjen.

Østberg gikk styggfort

21 år gamle Ebba Andersson startet kun 15 sekunder bak de to, og gikk strålende utover i løpet, til tross for at hun ikke klarte å tette luken til Johaug.

Hun fikk etter hvert los på Kalla og stakk fra sin mer rutinerte lagvenninne.

Andersson gikk faktisk fortere enn Johaug i siste halvdel av løpet og sikret en imponerende 2. plass.

Ingvild Flugstad Østberg gikk også svært imponerende og klarte å passere Kalla på slutten. Hun var svært nær ved også å ta igjen Andersson på oppløpet, men måtte ta til takke med 3. plassen.

Østberg hadde nestbeste langrennstid, kun såvidt slått av Therese Johaug.

– Jeg er så glad på Ingvilds vegne. Og nå er det vi som har to på pallen, tenk, sier Johaug med referanse til lørdagens renn, der hun vant foran Andersson og Kalla.

– Det var skikkelig gøy. Det var fantastisk morsomt å gå. Det var hardt, men når man går fort så er det morsomt. Det var en fysisk og mental kamp. Det er fantastisk gøy å komme på pallen, sier Østberg til TV 2.