Det gikk nok noen timer før Thorir fikk hodet på puten i natt

«Alarmen går, hør alarmen går...»

De norske håndballjentene fikk en sjokkstart på EM med 32-33 for Tyskland.

Det var en kamp der svært lite fungerte. Forsvaret lakk som en sil, som igjen gjorde at Norge ikke fikk kontret. Det gjorde derimot Tyskland, og da ble de norske jentene småjoggende etter.

Nå er det lett å krisemaksimere og avskrive Norge i resten av EM, men det ville vært både historieløst og dumt.

Selvsagt er det en strek i regningen å tape åpningskampen. Men det er en kalkulert risiko Thorir Hergeirsson tar i hvert eneste mesterskap.

For i den norske suksessoppskriften, som stort sett alltid sørger for medalje, så står det at spillerne skal trene tungt helt inn i mesterskapet.

I VM trener de sågar til godt inn i gruppespillet, litt avhengig av kampoppsettet. I EM pleier de å være litt mer forsiktige, ettersom det ikke er noen lag en kan spasere seg forbi.

Så når det virker som om de norske jentene virker tunge og mangler sprut i beina, så kan det trolig være fordi de trente styrke så sent som fredag.

Planen er å bygge overskudd til senere i mesterskapet. Nå slipper de opp på treningen, og kroppen får energi.

Men det gikk nok noen timer før Hergeirsson fikk hodet på puten i natt. Han har nok gått gjennom kampen sammen med videoteamet Henning Krøger og Tore Johannessen, og har forhåpentlig funnet svar på hvorfor forsvaret ikke fungerte som i Møbelringen Cup.

Returløpene er det enkelt å gjøre noe med. For innsats kan alle ha, uansett hvor gode eller dårlige de er. Og når styrketreningen er ute av beina, så kommer man nok til å se norske jenter som sprinter hjem etter balltap i angrep.

Forsvarsspillet er en litt større hodepine. For egentlig fikk Norge tyskerne inn i midten der de ville ha dem. Men toerne (de nest ytterste forsvarsspillerne) ble dratt for bredt, noe som til stadighet ga Tyskland to mot en i midten. Når da midtforsvaret verken gikk frem for å takle eller ta linjespiller, men i stedet ble liggende på mellomdistanse. Det takket tyskerne for, og varierte mellom å banke inn mål fra distanse og å spille inn til linjespiller.

Dette må løses til kampen mot Tsjekkia. For der er det flere jenter som ikke lar seg be to ganger hvis de får skyte upresset fra ni meter.

Tapet for Tyskland gjør at man nå må vinne de to neste gruppespillkampene mot Tsjekkia og Romania.

Det tror jeg kommer til å gå greit, og er man ekstra heldige, så går Tyskland på trynet mot minst en av de samme motstanderne. Da er ikke Norge lenger nødt til å ta to poeng mer enn tyskerne i mellomspillet for å ta seg til semifinale.