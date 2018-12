For tredje helgen på rad har det oppstått voldsomme demonstrasjoner en rekke steder i Frankrike.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er høyere drivstoffavgifter.

Nå sier en talsmann for de franske myndighetene, Benjamin Griveaux, at de vurderer å innføre unntakstilstand i landet for å forhindre nye, voldsomme demonstrasjoner.

– Vi ber protestantene om å komme til forhandlingsbordet, slik at vi kan få en slutt på noen av de verste sivile ulydighetene vi har sett i landet på over et tiår, sier han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Til sammen 133 personer ble skadd og 412 pågrepet under lørdagens protester i Paris, opplyser politiet. Protestene var de verste i landet på flere år.

Slik ser det ut i Paris dagen derpå:

STORE ØDELEGGELSER: Slik ser det ut i gatene i Paris, dagen etter de voldsomme demonstrasjonene.

President Emmanuel Macron vil møte statsministeren og innenriksministeren for et krisemøte på søndag. Der vil de blant annet diskutere de siste ukenes demonstrasjoner, og hvordan de kan få til en dialog med protestantene.

– Det er fullstendig uaktuelt at disse demonstrasjonene får fortsette helg etter helg, sier Griveaux, ifølge Reuters.

Under lørdagens protester deltok om lag 5500 demonstranter som etter hvert utartet seg i den franske hovedstaden, Paris. Politiet brukte tåregass og vannkanoner mot demonstrantene.

Mange av dem svarte med å kaste steiner og stokker mot politiet. Flere biler ble satt i brann, og noen demonstranter tente også på en bygning langs paradegaten Champs-Élysées.

​