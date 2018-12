Det har lenge blitt spekulert i at prinsen beordret drapet. Amerikanske The Wall Street Journal hevder nå at den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA har beviser for at han var innblandet.

Ifølge avisen skal prinsen av Saudi Arabia ha sendt minst 11 meldinger til sin nærmeste rådgiver, som hadde ansvaret for teamet som angivelig drepte Jamal Khashoggi i oktober.

Avisen gjengir det som skal være høyklassifisert bevismateriale fra CIA.

Tidligere har Washington Post skrevet at CIA har beviser for en telefonsamtale kronprinsens bror Khalid bin Salman skal ha hatt med Khashoggi. Her skal bin Salman ha fortalt Khashoggi at det var trygt å besøke ambassaden i Istanbul, hvor han ble drept.

Benekter det hele

Saudi-Arabia har innrømmet at drapet fant sted, men Salman har hele tiden benektet for at han har beordret drapet. Saudi Arabia har også omtalt CIAs bevismaterialer som ren løgn.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier på sin side at USA ikke har beviser for at prinsen er direkte innblandet i drapet.

– Når det er gjort, når man har gått gjennom analysen, er det ikke noe direkte som knytter Salman til drapet av Jamal Khashoggi. Dette er er en korrekt uttalelse og viktig klargjøring, sa utenriksminister Pompeo nylig til CNN, ifølge Reuters.

Partert

Den 2. oktober besøkte Khashoggi Saudi-Arabias konsulat for å skaffe et ekteskapsdokument for å gifte seg med sin tyrkiske forlovede, og siden har han ikke blitt sett.

Journalisten har skrevet kritisk om Saudi-Arabia over lengre tid.

Senere ble det kjent at journalisten ble drept og partert inne på konsulatet. Saudi-Arabia har erkjent at drapet fant sted. Det er ennå ikke blitt funnet noe lik.