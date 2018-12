Ronaldo fortsetter å bøtte inn mål for Juventus – Real Madrid berget av selvmål

I det «norske» oppgjøret mellom Iver Fossums Hannover og Hertha Berlin med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred var det de to sistnevnte som gikk seirende ut av duellen. Jarstein holdt nullen, mens Jordan Torunarigha og Vedad Ibisevic sørget for Herthas 2-0-seier.

I de øvrige oppgjørene spilt lørdag vant Stuttgart 1-0 over Augsburg etter mål av Anastasios Donis, mens Hoffenheim spilte uavgjort 1-1 mot Schalke. Håvard Nordtveit spilte ikke grunnet en ankelskade.

