hevder messi vrakes til ballon d'or-prisen:

– Merkelig at Messi ikke vurderes som en av verdens tre beste

VRAKET: Lionel Messi er ikke blant de tre nominerte til Gullballen. Foto: Emmanuel Dunand

Barcelona-trener Ernesto Valverde er sjokkert over at Lionel Messi tilsynelatende ikke er blant de tre endelig nominerte til den prestisjetunge Ballon d'Or-prisen for 2018.