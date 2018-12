Søndag formiddag kl. 11.45 starter trekningen i Dublin av kvalifiseringsgruppene til fotball-EM 2020.

Norges fotballforbund (NFF) har denne informasjonen om hvem Norge kan møte:

Norge befinner seg på nivå tre i seedingen, noe som betyr at vi skal møte ett lag fra nivå 1, 2, 4, 5 og muligens 6. Kvalifiseringen består av ti grupper. Fem grupper med fem lag og fem grupper med seks lag. De to beste i hver gruppe er klare for EM.

Norge er fortsatt regnet som en vinternasjon, i likhet med Hviterussland, Estland, Færøyene, Finland, Island, Latvia, Litauen, Russland og Ukraina. Det betyr at maksimalt to av disse lagene kan havne i samme gruppe.

Dette er seedingsnivåene:

Nivå 1

Sveits*, Portugal*, Nederland*, England*, Belgia, Frankrike, Spania, Italia, Kroatia, Polen.

* Disse lagene skal i hver sin gruppe med fem lag.

Nivå 2

Tyskland, Island, Bosnia-Herzegovina, Ukraina, Danmark, Sverige, Russland, Østerrike, Wales, Tsjekkia.

Nivå 3

Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland, Skottland, Norge, Serbia, Finland, Bulgaria, Israel.

Nivå 4

Ungarn, Romania, Hellas, Albania, Montenegro, Kypros, Estland, Slovenia, Litauen, Georgia.

Nivå 5

Makedonia, Kosovo, Hviterussland, Luxembourg, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova, Gibraltar, Færøyene.

Nivå 6

Latvia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

​Dersom Norge ikke havner blant de to beste i sin gruppe venter semifinale i Nations League i mars 2020. Første kamp i kvaliken spilles 21., 22, eller 23. mars.

EM i 2020 er spredt over hele Europa og vil foregå i hele 12 land. Disse landene er Aserbajdsjan, Danmark, England, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Irland, Romania, Russland, Skottland og Spania. ​