Snøleoparden Margaash ble skutt etter å ha gått ut en port en av dyrevokterne i Dudley Zoo glemte å lukke 23. oktober i år, og saken vekker sterke reaksjoner.

Dyrekjære briter raser over beslutningen. Snøleoparder er utryddingstruet, og det er bare 3000 ville individer igjen, ifølge The International Union for Conservation of Nature.

– Dette er en utryddingstruet art. Den eneste grunn til å ha dyreparker er å ta vare på artene. Så lar den den rømme for så å skyte den, raser en kvinne på twitter.

– Hvorfor brukte de ikke bedøvelsespiler, spør mange.



Dyrevernorganisasjonen PETA er kritiske til dyrehager generelt sett.

– Det er forretningsdrift på lidelse og død. Man tar ville dyr fra hjemlandet og nekter dem et fritt liv, sier Elisa Allen i PETA til Daily Mail.

– Det er sørgelig at dyr som bare følger instinktene og vil være fri ofte blir drept, sier hun videre.

Ledelsen i Dudley Zoo forsvarer handlingen. De sier de ikke hadde ikke noe alternativ av hensyn til sikkerheten enn å skyte den åtte år gamle snøleoparten etter den rømte.

– Dette er en veldig trist hendelse. Avlivning er alltid siste utvei, sier direktør for dyreparken, Derek Grove, i en uttalelse.

– Det ble gjort forsøk på å lokke Margaash til buret, men det lykkes ikke. Siden dyret var så nær skogen, og det var i ferd med å bli mørkt ute, trodde ikke veterinæren at en bedøvelsespil var nok, siden det tar tid for bedøvelsen å begynne å virke, sier han videre.