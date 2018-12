Chris Riekena kjørte sin sju år gamle sønn til skolen fredag morgen. Plutselig begynte bilen og vingle. Han stanset bilen, og oppdaget at problemet ikke var bilen, men at det var et stort jordskjelv.

Bakken sank sammen

Han snudde seg bak mot sønnen for å berolige ham. Men da han så framover igjen, oppdaget han at veien foran dem var i ferd med å synke ned.

Han dro sønnen ut av bilen, mens jorden ristet under dem, og lyktestolpene langs veien svaiet.

– Det var 30 - 40 sekunder med katastrofe i sakte film, sier Riekena til nyhetsbyrået AP.

Riekena er ingeniør, og dro tilbake til stedet bilen sto i forbindelse med jobb senere på dagen.

– Heldigvis stoppet jeg i tide. Jeg har gått rundt på stedet i flere timer, og tenkt gjennom det som skjedde om og om igjen, sier han.

Hundrevis av etterskjelv

Det har vært flere hundre etterskjelv i Alaska etter det kraftige jordskjelvet fredag.

Det kraftigste etterskjelvet er målt til 5,7, og de er tilløp til panikk blant befolkningen i Anchorage, melder AP.

Ingen mennesker ble skadd i det første jordskjelvet som ble målt til 7,0, men det forårsaket omfattende materielle skader på bygninger samt på veier, broer og toglinjer,

Ifølge U.S. Geological Survey hadde det kraftigste skjelvet sitt episenter drøyt 40 kilometer under bakken, 13 kilometer nordvest for Alaskas største by, som har rundt 300.000 innbyggere.

Alaska opplever årlig rundt 40.000 jordskjelv, og delstaten har flere kraftige jordskjelv enn USAs øvrige 49 delstater til sammen.

USAs kraftigste jordskjelv gjennom tidene ble registrert 120 kilometer øst for Anchorage i mars 1964 og ble målt til hele 9,2. 130 mennesker omkom i en tsunami som ble utløst av dette jordskjelvet.

