Returkampen i Copa Libertadores-finalen mellom byrivalene River Plate og Boca Juniors ble flyttet til Estádio Bernabéu i Madrid 9. desember.

Men nå nekter River Plate å spille den kampen.

De mener ansvaret for at kamp to ble utsatt ikke er hos dem, at flyttingen til Spania ødelegger for 66 000 som har billetter til kampen og at Det argentinske fotballforbundet ikke kan bli tvunget til å flytte en kamp utenlands på grunn av en håndfull voldelige individer.

Den første finalekampen, det såkalte Superclásico, mellom de argentinske byrivalene endte 2-2. Lørdag skulle returkampen spilles på River Plates hjemmebane i Buenos Aires, men den ble utsatt etter at hjemmesupportere angrep Boca Juniors' spillerbuss.

Boca Juniors har motsatt seg avgjørelsen om å flytte kampen til et annet land. Klubben krevde å tilkjennes seieren i den søramerikanske mesterligaen, men dette er avslått av Conmebol.

Flere av Boca-spillerne spillere kom til skade i de skremmende hendelsene da vinduer ble knust og det ble sprøytet pepperspray inn i bussen.

Spanias statsminister Pedro Sanchez tvitret torsdag at landet er «rede til å arrangere finalen».

– Vi har stor erfaring med å arrangere viktige fotballkamper og jobber allerede med å sørge for tilstrekkelige sikkerhetstiltak, skrev han.

Både Spanias fotballforbund og Real Madrid vendte tidligere tommelen opp for planene