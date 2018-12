Sandberg og Letnes i ny bildeserie: – Det er en alvorlighet bak det

Det er litt av et år som nærmer seg slutten for Bahareh Letnes og Per Sandberg, og fredag publiserte NATT&DAG en bildeserie hvor paret har fått muligheten til å svare på oppstyret.

– Dette er jo en oppsummering av året​, sier Per Sandberg til TV 2.

Han sier at bilder noen ganger sier mer enn ord, og at paret med bildeserien prøver å vise ironi og satire.

– Vi leker også litt med oss selv for å fortelle omverden at vi har vært gjennom et jævla tøft løp, men vi står fortsatt oppreist og kan smile og le av det som har skjedd. Men det er en alvorlighet bak det, sier han. ​​

At paret har vært gjennom noen tøffe måneder er det ingen tvil om. Det hele startet i juli da det ble kjent at Sandberg hadde vært på ferietur i Iran med sin nye kjæreste.

«Konspirasjoner og løgner»

Senere har det kommet en rekke nye overskrifter og nyhetsoppslag om paret. Senest i slutten av november sendte Israels offentlige kringkaster, Kan, et innslag der det hevdes at Irans etterretningstjeneste forsøkte å rekruttere Per Sandberg.

Påstandene skal ha kommet fra en høytstående iransk tjenestemann. Sandberg kaller oppslagene for «konspirasjoner og løgner».

Per Sandberg og Bahareh Letnes har oppsummert året i NATT&DAG. Foto: Torjus Berglid

– Når Israels utgave av NRK melder at jeg har blitt prøvd rekruttert til å være Irans neste storspion til Europa, ikke bare Norge, men Europa, så tenker jeg at da har vi sannsynligvis tråkket på noen tær. Noen er skremt, sier han til TV 2 og legger til:

– Noen ser at vi peker på internasjonale utfordringer og noen mener at det vi foretar oss kanskje kan være til det positive for en side de ikke ønsker, sier han.

– Er det skremmende?

– Ja, det er skremmende.

– Bekymret

Med andre ord ser det ut til at julefreden ikke vil senke seg for paret med det første.

– Det ser ikke sånn ut, sier Sandberg og legger til:

– Vi tenkte vi skulle prøve å gå litt under radaren, men så har det vært et par hendelser internasjonalt som gjør oss bekymret og som gjør at vi må være mer på hugget og mer offensive enn vi ønsket.

– Urettferdig

Å gå offensivt ut vil paret blant annet gjøre ved å promotere sin nye bok. Sandberg mener anmeldelsene som har kommet av boken så langt, har vært av personen Per Sandberg og ikke av innholdet, og sier at dette er noe de vil endre.