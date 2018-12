Statsminister Erna Solberg er på reise til Sør-Afrika og Angola for å følge opp bærekraftsmålene til den internasjonale pådrivergruppen hun er leder for.

Solberg ble nylig ble gjenoppnevnt av FNs generalsekretær som leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president Akufo-Addo.

Under et besøk hos fotballjenter i slummen utenfor Johannesburg, hev Erna seg ut i dansen sammen med barna under en festival i anledning hundreårsjumileum for Nelson Mandela.

Innsatsen er det ingenting å utsette på. Se video øverst.

– Det å bekjempe fattigdom, og å sørge for at barn får utdanning, er ekstremt viktig, sier statsministeren, til TV 2.

Solberg skal også møte Sør-Afrikas president, Cyril Ramaphosa, og markere verdens Aids-dag.

Sør- Afrika har den største hiv-epidemien i verden, og I 2017 ble 270 000 mennesker smittet. Nesten 30 prosent av disse var unge jenter og kvinner i alderen 15-24 år.

