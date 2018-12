Saken oppdateres!

Johann André Forfang tok sesongens første verdenscupseier i Nizjnij Tagil.

Nordmannen lå på 3. plass etter førsteomgang, men klinte til med et svev på 129 meter som konkurrentene ikke klarte å svare på.

Ryoyu Kobayashi, som vant begge rennene i Ruka sist helg, ledet etter førsteomgang, men måtte ta til takke med 3. plass.

Polske Pioter Zyla tok 2. plassen.

Det var ble dermed en real opptur for det norske hopplandslaget etter en tung start på sesongen.

Forfangs seier var Norges første i vinter. Det var også den første norske pallplassen denne sesongen.



Det ble i tillegg tre norske hoppere på innenfor topp 10. Robert Johansson tok en flott 6. plass etter å ha hoppet seg opp fra 13. plass.

Halvor Egner Granerud hoppet seg ned til en 9. plass i andre omgang, etter å ha ligget på 5. plass.

Anders Fannemel tok karrierens første verdenscupseier i Nizjnij Tagil i 2014, men lørdag var han ikke i nærheten av å gjenta det med sitt hopp på 119 meter.

Daniel-André Tande landet på svake 115,5 meter og tok seg heller ikke videre. Kongsberg-hopperen klarte dermed ikke å gjøre som i fjor, da han var på seierspallen i begge rennene i Nizjnij Tagil.

22 år gamle Sondre Ringen leverte et hopp på 118 meter. Dermed var konkurransen over for tre av de norske hopperne etter bare én omgang.​

(NTB/TV 2).