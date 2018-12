Therese Johaug har åpnet sesongen som forventet og fortsatt der hun slapp i 2015/2016-sesongen. I sin siste sesong før utestengelsen endte Johaug blant de tre beste i 22 verdenscuprenn. Denne sesongen er det lite annet enn terminlista som tyder på at det blir færre turer opp på pallen.

Med gårsdagens seier gikk Johaug inn til sin 45. verdenscupseier. Den sørger for at hun tangerer den russiske legenden Jelena Välbe, som i rettferdighetens navn hadde langt færre seiersmuligheter enn dagens langrennsløpere. Der Johaug brukte 198 renn på sine 45 seirer, klarte Välbe det samme på 110 renn. Det er det Bjørgen-nivå over, da Rognes-løperen brukte 303 renn på sine 114 seirer.

Uansett er det ingen som kan ta fra Johaug at hun nå er en av de to kvinnelige langrennsløperne med tredje flest verdenscupseirer.

Det ville overraske meg om ikke Johaug klatrer opp på andreplass på lista i løpet av sesongen. Opp til Justyna Kowalczyks 50 topplasseringer skiller det nemlig bare fem seirer, og allerede på Beitostølen er Johaug storfavoritt til å ta sin 46. seier i verdenscupen.

Kvinnelige langrennsløpere med ti eller flere verdenscupseirer: Marit Bjørgen - 114

Justyna Kowalczyk - 50

Therese Johaug - 45

Jelena Välbe - 45

Bente Skari - 42

Virpi Sarasvuo (Kuitunen) - 27

Petra Majdic - 24

Stefania Belmondo - 23

Larissa Lazutina - 21

Katerina Neumannova - 19

Julija Tsjepalova - 18

Maiken Caspersen Falla - 16

Kristina Smigun-Vaehi - 16

Stina Nilsson - 15

Manuela Di Centa - 15

Ljubov Egorova - 13

Kikkan Randall - 13

Charlotte Kalla - 12

Ingvild Flugstad Østberg - 11

Marja-Liisa Kirvesniemi - 11

Heidi Weng - 11

​Brit Pettersen Tofte - 10

I motsetning til flere av sine svenske konkurrenter, ser det også ut til at både Johaug og de andre norske jentene har et stykke igjen til toppformen. Selv om dette selvsagt er skuffende for enkelte akkurat nå, lover det strengt tatt godt for VM i Seefeld. Skal Norge slå de svenske jentene i VM-stafetten er man avhengige av flere enn Johaug og Ingvild Flugstad Østberg, og da virker det fornuftig for løpere som Heidi Weng, Ragnhild Haga og Astrid Uhrenholdt Jacobsen å spisse formen inn mot sesongens høydepunkt. De to sistnevnte har lykkes med dette før, og for førstnevnte blir årets sesong forhåpentligvis en nyttig og positiv erfaring.

Det de svenske jentene har vist så langt i sesongen er på sin side rett og slett imponerende. Særlig i sprint har de en usedvanlig god bredde i toppen, der fire forskjellige utøvere har vært på pallen i sesongens to første sprintrenn. Bak disse står enda flere ungjenter i kø og venter på sitt endelige gjennombrudd. Charlotte Kalla ser imidlertid ut til å mangle litt på toppformen. Selv om hun forlot stadion i tårer i går, tror jeg det er Kalla svenskene vil juble mest for i VM i Seefeld.

Lengre ned på listene ser man en treningstung Krista Pärmäkoski og en Jessie Diggins preget av både sykdom og vel mye utenomsportslige aktiviteter inn mot sesongstart. Også disse to forventer jeg å se i stigende form inn mot Tour de Ski og VM, og det samme gjelder Østerrikes hjemmehåp Teresa Stadlober.

Aller best er imidlertid Therese Johaug, og etter gårsdagens renn er hun altså tredje best i historien!