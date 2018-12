Guro Reiten fortsetter å herje med Fotball-Norge på damesiden. Lørdag ble 24-åringen den store helten da LSK Kvinner sikret seg cupgullet etter en sterk 4-0-seier over Sandviken.



Reiten - som banket inn 21 mål på 21 starter i Toppserien i år - avgjorde i praksis kampen før det var spilt elleve minutter.

– Jeg er sykt lettet. Jeg har vært veldig nervøs og kjent på presset, men vi er et veldig bra fotballag, og vi vinner fortjent i dag, sa hun til NRK etter kampen.

Til TV 2 fortalte hun om en utrolig sesong.

– Den har vært helt fantastisk fra start til slutt. Vi snakket om målsetningene før sesongen – og så nådde vi dem alle. Det er sykt deilig. Nå skal det bli godt med en ferie før oppkjøring igjen.



– Hvordan blir det å motivere seg til en ny sesong?

– Det blir lett. Vi har en kvartfinale i Mesterligaen i mars og VM til sommeren, jeg gleder meg!



Scoret to



Først var Reiten på rett plass på en retur da Emilie Haavi banket ballen i krysstanga. Fra seks-sju meter gjorde Reiten ingen feil og satte enkelt inn 1-0.



Sandviken slet fælt med at LSK-spillerne fikk fri tilgang i bakrom i åpningsminuttene, og etter drøye ti minutter straffet det seg igjen.



Denne gang ble Guro Reiten spilt fri i bakrom. Hun var iskald, rundet keeper og satte inn 2-0. Scoringen avgjorde langt på vei kampen for den store forhåndsfavoritten LSK Kvinner.



Riktignok var Kennya Kinda Esther Cordner stadig et uromoment for Sandviken, og like før pause ble nok Sandviken snytt for en kjempesjanse til å sette inn 1-2 etter det som så ut som en feilaktig offsideavblåsning, men jevnt over var LSK-jentene et par hakk bedre og ledelsen var definitivt fortjent til pause.

Jevnere andreomgang

Den tidligere 2-0-ledelsen til LSK gjorde at cupfinalen egentlig aldri ble spennende.



Det bar nok andreomgang også preg av. LSK-kvinnene virket komfortable med ledelsen og virket å ha et gir eller to ekstra på lager.



Sandviken var ikke helt ufarlige innledningsvis av andreomgang heller, og spesielt på et par overgangsmuligheter var det nesten et par ganger. Likevel ble det sjeldent virkelig farlig.



I stedet viste LSK Kvinnene effektivitet i motsatt ende mot slutten av kampen.



Etter 74 minutter - egentlig på en av LSKs første skikkelige sjanser i andreomgang - ble kampen for alvor punktert. En cornervariant endte opp hos Emilie Haavi, som banket inn 3-0 opp i nettaket.



Nå virket det som om lufta gikk ut av Sandviken. LSK Kvinnene fikk mer rom og mer rom å boltre seg i, og etter 84 minutter kom 4-0. Sophie Roman Haug ble spilt nydelig gjennom, og fra kort hold banket hun ballen på sterkt vis opp i nærmeste hjørnet.



Dermed var kampen definitivt punktert og resten av oppgjøret ble en transportetappe for gultrøyene.



Helt på tapen kunne Kennya Kinda Esther Corner redusert til 1-4, men avslutningen hennes fra kort hold gikk utenfor. Dermed endte det 4-0 i cupfinalen.

​

Resultatet betyr at LSK Kvinner sikret seg «The Double» i år. Serien vant LSK med 13 poengs margin på Klepp. Sandviken endte på fjerdeplass i Toppserien.​