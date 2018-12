Palermo opplyser selv på sitt nettsted at klubben er solgt til et London-basert selskap.

Maurizio Zamparini, som har eid Palermo siden 2002, har solgt klubben for en symbolsk sum på 10 euro.

De nye eierne har dog forpliktet seg til å skyte 215 millioner kroner inn i klubben.

I et følelsesladd avskjedsbrev opplyser Zamparini at det er med tungt hjerte han har tatt beslutningen om å selge seg ut, men at han tenker på klubbens beste når han selger.

«Det er på tide å finne noen som kan fortsette mitt arbeid med større økonomiske muskler, og som kan ta del i investeringer jeg ikke lengre var i stand til å gjøre», skriver 77-åringen.

SOLGTE KLUBBEN: Palermo-eier Maurizio Zamparini svarer journalistene Foto: Luca Bruno

De nye eierne skal også sette i gang arbeidet med nytt stadion og treningsanlegg for Aleesamis klubb.

Da Zamparini tok over i 2002 hadde Palermo ikke vært i den øverste divisjonen i Italia på over 30 år, men klubben returnerte til Serie A i 2004/05-sesongen.

Farewell letter from Maurizio Zamparini ➡️ https://t.co/lChVDLBr1u pic.twitter.com/HYEzdkPlW8 — US Città di Palermo (@palermocalcioit) 1. desember 2018

Zamparini var de første 15 årene som klubbeier også formann i klubben, og han byttet trenere i høyt tempo. Hele 45 ganger har klubben byttet hovedtrener under Zamparinis ledelse.

Spillere som Edinson Cavani, Paulo Dybala og Javier Pastore spilte i klubben før de rykket ned til Serie B i 2013/14-sesongen. Etter å ha rykket opp sesongen etter ble det en ny tur ned i 2016/17-sesongen.

Palermo leder serie B etter 13 kamper, tre poeng foran Pescara.

