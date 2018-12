Nå legger bussjåføren inn et ekstra stopp ved huset

​Huset til familien Johannesen ligger i Sønnaveien 25 i Rasta. Siden oktober har familien jobbet på spreng for å få huset klart til den første søndagen i advent.

På søndag stod 100 mennesker foran et mørkt hus i hagen til familien. Forsamlingen ventet i spenning.

Faklene var tent og den røde løperen rullet ut. Gløggen var varm og julekakene nybakte.

Kl. 16.59 begynte folkemengden å telle ned fra ti. Straks skulle sikringen slås på og avsløre forvandlingen.

Det var Romerikets Blad som først omtalte saken.

Kenneth og Linda Johannesen foran julehuset sitt etter lysene ble slått på i dag klokken 17:00. 100 mennesker møtte opp for å se forvandlingen til huset. Foto: Privat

Juletrend

Huset til Linda og Kenneth Johannesen bugner av julepynt. Alle husets vegger kles i lys og ikke en busk får stå urørt. Selv hundehuset har fått julepynt i år.

– Vi pynter nok litt mer enn gjennomsnittet. Vi har jo tre barn, så vi pleier å bruke de som unnskyldning. I realiteten er det Kenneth og jeg som vil ha all julepynten, ler Linda Johannesen.

Foreldrene er inspirert av den amerikanske julestilen.

– Vi har en maksimalistisk stil og er veldig inspirert av den amerikanske julestilen. Vi liker at det er litt for mye av alt, sier hun.

Da familien flyttet til nabolaget var det knapt et julelys å se i området. Nå, fem år senere, har julestemningen spredt seg til hele området.

– Å pynte jul har nesten blitt en trend i nabolaget. Nå er det lys i nesten alle hager, og for hvert år blir det mer, sier trebarnsmoren.

I familiens tilfelle har de alltid vært glade i julen. Det første året de pyntet startet det likevel ganske beskjedent, og så har det bare ballet på seg-

– Det har jo blitt til at vi skal overgå oss selv hvert år. I år har vi pyntet enda mer i hagen og hengt opp doble lyslenker. For oss blir det aldri nok, sier Johannesen.

PEPPERKAKEHUS: Selv pepperkakehuset legges det mye omtanke i detaljene. Foto: Nina Børnich

JUL: Også inne hos familien Johannesen er det like gjennomført med julepynt. Foto: Nina Børnich

Blitt busstopp

Julehuset har vakt så mye oppmerksomhet på Rasta at selv bussen i området har begynt å legge om ruten.

– Plutselig la vi merke til at bussen begynte å legge inn et ekstra stopp foran huset vårt. Sjåføren stopper slik at passasjerene kan gå ut og ta bilder. Det synes vi er veldig morsomt. Det stopper også biler hele tiden. Det er stas at alle forberedelsene og jobben vi legger ned blir satt pris på, sier Johannesen.

Familien forteller at de har fått utelukkende god respons fra nærområdet.

– Folk i nærmiljøet forteller at virkelig setter pris på at vi pynter. Når vi tender lyset første søndagen i advent har det blitt en tradisjon for alle å samles. Vi inviterer familie, venner, kollegaer, naboer og familier fra barnehagen til lystenning, sier hun.