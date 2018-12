Akkurat nå pågår årets siste store biltustilling i Los Angeles. Vi er på plass, og får kikke på nyhetene som avdukes.

Et av de store trekkplasterne, også sett med norske øyne, er naturligvis Audis konseptbil: e-tron GT Concept.

Vi hadde forventninger på forhånd, men må innrømme at vi ble mektig imponert da vi så bilen på scenen. En ting er bildene, men denne bilen er ekstra ruvende når den står foran deg i virkeligheten.

Den har en del av grunntrekkene som finnes i firedørscoupeen A7 – men her har Audi tatt designet mye lenger. Denne bilen ser ut som en A7 som har fått en personlig trener – og blitt mye mer muskuløs.

Nå må de bare sørge for at dette ikke blir for nedtonet når vi få se produksjonsbilen. Hører dere, der nede i Ingolstadt?

Heftig motorisering

Mens vi vandrer rundt i hallene i LA Autoshow, overhører vi stadig folk som snakker om Audien. Selv i USA, der man vanligvis ikke er veldig opptatt av elbiler, gjør denne sterk inntrykk.

Med et slikt design, er det også nødvendig med en drivlinje som følger opp. Audi har ikke holdt igjen når det kommer til effekten. 590 hk skal sikre 0-100 km/t på superbil-aktige 3,5 sekunder.

Batteriet er på 95 kWt, det gir en rekkevidde på rundt 400 kilometer. Akkurat det er ike fantastisk, men det duger.

Vi har sett denne bilen i virkeligheten. Det vil rett og slett være ren og skjær synd av Audi, om de ikke bare tar bort Concept fra navnet, og lar hele greia bli med over i produksjonsmodellen. Vi frykter imidlertid at de toner den ned ...

Rask – og veldig rask

Den blir ingen sinke på autobahn, heller. Toppfarten er nemlig 240 km/t. At den ikke går enda fortere, handler enkelt og greit om at man vil unngå at rekkevidden blir for lav. For de fleste av oss, holder dette uansett i massevis ...

Ikke helt overraskende, varsles det også at den får tilgang til samme hurtigladesystem som Porsche planlegger i sin elbil, Taycan.



Det vil si at den kan hurtiglades med 150 kW. Det er det ingen andre elbiler som kan måle seg med. Så der ligger den i alle fall an til å bli raskest.

Fiskegarn

Selv om designet med fallende taklinje stjeler en del plass, blir det en romslig bil. Bagasjerommet er på 450 liter, og du får et "bonusrom" under panseret foran også, som er blitt så populært på elbiler.

Interiøret byr ikke på de store overraskelsene. Dette er veldig i tråd med det vi har sett på de siste modellene – og vi blir overrasket om ikke veldig mye av dette blir med til produksjonsmodellen.

I LA forteller de også at den miljøvennlige profilen følges opp på innsiden. Syntetisk skinn, mikrofiber brukes og teppene er laget av resirkulerte fiskegarn!

Jada, skal man være miljøvennlig, er det like greit å gå "all in".

Sexy hekk. Ja, det kan du banne på. Markerte hofter gir den et ekstremt bredt og brautende utseende bakfra.

Kommer – i 2021

Audi sier at bilen skal i produksjon mot slutten av 2020. Det betyr at de første kundene kan få bilen sin allerede tidlig året etter. Og om vi er heldige, kan kanskje elbil-landet Norge sikre seg en plass blant de som får bilen tidlig.

Konseptbilen er forøvrig en fireseter. Dette er en GT-bil, laget for å frakte folk langt, på en komfortabel og effektiv måte.

Men vi ser ikke bort fra man gjør om til femseter. Det vil naturligvis være viktig for mange, som vurderer dette som en potensiell familiebil.

