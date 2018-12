I august 2017 forlot den da 17 år gamle Jadon Sancho Manchester City til fordel for Borussia Dortmund.

Det angrer ikke han på i dag.

Snaut halvannet år senere har nemlig kantspilleren debutert med bravur på det engelske landslaget og står med fire mål og seks målgivende pasninger for Dortmund på toppen av Bundesliga.

Manchester City forsøkte i sin tid å beholde Sancho, men unggutten var fast bestemt på å forlate de lyseblå. Han var nemlig ute etter å spille fast, til tross for sin unge alder, og forsto at veien til førstelaget var lang og kronglete i Manchester.

Real Madrid lusker i bakgrunnen

Nå står Josep Guardiola og Manchester City igjen i fare for å miste et stortalent. 19 år gamle Brahim Díaz' kontrakt går nemlig ut etter sesongen, og spanjolen sies å være nær en overgang til Real Madrid.

Angrepsspilleren har fått få sjanser på førstelaget, men scoret blant annet begge målene da Manchester City slo Fulham i ligacupen for en måned siden.

Guardiola innrømmer at de ønsker å beholde tenåringen, men at det hele til syvende og sist er i Diaz' hender.

– Mitt råd til ham er at hvis han ikke ønsker å være her, så må han dra. Jeg synes at akademiet skal være så stolt over at han har vært her i mange år.

– Situasjonen rundt Brahim er veldig ukomplisert: Vi ønsker at han skal bli, vi har lyst til å forlenge kontrakten hans med fire eller fem år og vil gjøre absolutt alt som står i vår makt for å holde ham her, men som jeg har sagt før – det er i hans hender, sier Guardiola før lørdagens kamp mot Bournemouth ifølge BBC.

– Hvor mange tenåringer spiller fast?

Citys manager drar selv parallellen til det som skjedde med Sancho og 18 år gamle Phil Foden, som har kontrakt som går ut i 2020. Guardiola ble nylig kritisert for ikke å bruke Foden i Champions League-kampen mot Lyon.

– Vi beskytter ham, før vi kommer inn i denne perioden – det var det samme med Jadon og Phil. Men han må bestemme seg og det er alt. Markedet er hva det er. De kan ikke si at vi ikke gjorde alt vi kunne for å ta vare på dem, han og hans familie – som et menneske, som en person, som en fotballspiller.

Med en stjernetung angrepsrekke foran seg i køen, kan man forstå at Díaz er betenkt. Men Guardiola mener det er urealistisk å forvente førstelagsspill som tenåring.

– Vi forteller dem sannheten, hvor komplisert det er i enkelte periode. Hvor mange unge spillere spiller uke inn og uke ut for de store klubbene i Europa i en alder av 18-19? Kanskje én – Mbappé, men ingen andre.

– Hva kan vi gjøre? Mer enn det vi har gjort? På ingen måte.