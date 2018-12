Voldsomme reaksjoner mot video: Muslim sendes til øde øy

Generalsekretæren mener at en politisk retorikk, slik man ser eksempel på i videoen, fremstiller muslimer utelukkende som et problem og som en trussel mot samfunnet. En slik vedvarende retorikk vil bryte ned muslimer i Danmark.

– I strid med flyktningkonvensjonen

Austenå mener Danmark sender et signal om at man må isolere disse menneskene for å få kontroll på de.

Ann-Margit Austenå er generalsekretær i i Norsk organisasjon for asylsøkere. Foto: Pedersen, Terje

– Dette er mennesker som har gjort noe kriminelt og fått en dom. Siden det ikke er mulig å sende de ut av landet, blir dette en form for «internering light». Det vil være streng kontroll med meldeplikt og de kan ikke reise med fergen fritt. Man hindrer derfor disse menneskene å bygge opp en ny tilværelse, sier Ann-Magrit Austenå.

Hun uroer seg også over at begrepet «tålt opphold» kan ramme for bredt.

– Med «tålt opphold» gjelder det mennesker som har fått en utreisefrist som ikke har utløpt ennå eller at oppholdet har utløpt, men det er problemer med retur. Dette kan i verste fall dreie seg om barnefamilier, sier hun.

Hun mener at det som skjer i Danmark, er grunn til bekymring også for Norge.

– Norge ser til Danmark for løsninger, da regjeringen mener vi ikke kan ha en mer liberal politikk enn våre naboland. Danmark går stadig lengre og nå vil sette et tak på familiegjenforening og kun tillate midlertidige opphold, sier Austenå.

Dette vil gjøre at mennesker som søker opphold i Danmark vil føle på en evig usikkerhet som igjen vil gå hardt utover integreringen.

– Flyktningkonvensjonen bygger på at man skal finne varige løsninger. At flyktninger integreres, sendes i retur eller blir kvoteflyktninger og får komme til et tredje land, er varige løsninger. Dansk politikk bygger på det stikk motsatte, nemlig permanent usikkerhet og det er i strid med grunnleggende tankegangen i flyktningkonvensjonen, sier generalsekretæren.

Vil helst fengsle

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen, skulle helst sett at kriminelle og avviste asylsøkere ble fengslet. Han anser likevel at øyprosjektet er et godt kompromiss.

– Selvfølgelig vil vi helst at avviste, kriminelle asylsøkere skal fengsles. Det kan vi ikke, så derfor har vi vært superheldige som har funnet en øy hvor vi kan plassere disse menneskene, sier Christensen til den danske avisen Politiken.

Han mener løsningen vil skape større trygghet for lokalbefolkningen, som i dag har utreisesentere i nærheten.

– Det er ikke et fengsel. Men man skal være der om natten, presiserer finansminister Kristian Jensen (V) til avisen.

Ifølge Jensen vil det være fergedrift til og fra øya, men ikke daglig.

Peter Skaarup i Dansk Folkeparti mener det nye statsbudsjettet innebærer et «paradigmeskifte» i innvandringspolitikken til Danmark.

– Avtalen er et stort rettspolitisk framskritt med skjerpede innreiseregler til Danmark, fengselsplasser i utlandet og innvandrere på tålt opphold samlet på en liten øy hvor politiet er tilstede døgnet rundt, skriver han på Twitter.

Prosjektet skaper bekymring

Statsbudsjettet er ikke gammelt, men planene om Lindholm har allerede fått stor oppmerksomhet.

Det røde området markerer Vordingborg kommune i Danmark. Markøren mellom Mern og Stege viser hvor Lindholm ligger. Foto: Skjermpdump / Google maps

– Det er en dårlig idé å ha et utreisesenter på Lindholm, sier Mikael Smed (SD) til Danmarks Radio.

Han er borgermester i Vordingborg Kommune, hvor øya Lindholm ligger. Smed mener øyprosjektet ikke løser noen problemer, men heller bare flytter dem geografisk.

Flere av de som bor i kommunen har også meldt sin bekymring til viseborgemester Michael Seiding Larsen (V).

– Det blir meldeplikt for de som bor på øya, men man vet ikke hva folk gjør i mellomtiden. Jeg forstår at lokalbefolkningen er bekymret for de nye gjestene som kommer. Det må vi ta seriøst, også må vi overveie planene en gang til, sier han.

Bebodd fra 2021

I dag utnytter Danmarks Tekniske Universitet (DTU) øyens isolerte plassering til å forske på smittsomme virussykdommer.

Staten overtar øya fra universitetet allerede 1. januar 2019.

Før øyen kan tas i bruk må alle bygninger saneres grundig. DTU har blant annet brukt området til å forske på munn- og klovsyke, rabies og afrikansk svinepest melder DR.

Etter sommeren i 2021 vil staten starte overflyttingen av de første beboerne til øya. Det forventes at samtlige beboere vil være overflyttet innen utgangen av 2021.