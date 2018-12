Lukas Marecek og Mehdi Terki hadde sørget for at Lokeren ledet 2-0 etter 65 minutter. Da så det svært lyst ut for at Sollied kunne få sin andre seier på fire forsøk etter trenercomebacket.

Men den viktige seieren glapp i løpet av to minutter på tampen av oppgjøret. Etter et frispark kriget Rosted med hodet inn Gents reduseringsmål i det 87. minutt. Det var landslagsstopperens tredje mål i belgisk fotball denne sesongen.

Kort tid etter kom 2-2 ved Dylan Bronn. Han fikk ballen innenfor 16-meteren feilvendt, men greide å snu seg og klinket inn utligningen.

Sollied overtok trenerjobben i Lokeren i for en måned siden. Han fikk seier i debuten, mens å fulgte to strake tap. Med fredagens uavgjort ligger klubben fortsatt helt sist på tabellen med elleve poeng.

Rosted og Gent ligger på 7.-plass med 25 poeng.

