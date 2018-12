– Jeg bare liker dem ikke. Jeg hater dem. Ordene kommer fra en tilsynelatende beskjeden kar på 7 år. Født og oppvokst i Liverpool, vaskeekte Everton-fan.

– Du hater Liverpool? Men hvorfor det?

– Det er fordi de er «Jammy».

«Jammy» er lokal slag for når noen får ufortjent mye flaks. De er selvsagt ikke de røde enig i.

– Vi er bare bedre enn Everton. Så enkelt er det!

En gjeng med lokale gutter har samlet seg i Stanley Park for å spille fotball. På hver sin side av parken finner du Anfield og Goodison Park, hjemmebanene til byens to Premier League lag. Søndag møtes Liverpool og Everton på de rødes gress. Men først skal det måles krefter blant de yngre.

Det er mye energi som skal ut. Mens de voksne setter opp en provisorisk fotballbane, løper ungene rundt og gauler supportersanger. Den ene overgår den andre.

De har fått beskjed fra foreldrene om at de ikke har lov til å banne på TV.

Noen av dem sensurerer seg selv når de synger Steven Gerrard sangen:

"Steve Gerrard, Gerrard, He'll pass the ball 40 yards, He's big and he's f***ing hard, Steve Gerrard, Gerrard..."

Andre klarer ikke å dy seg.

– Vi må vaske vekk de røde. For de er noe dritt.

Foreldrene prøver å hysje på dem. Til liten nytte. Ikke før en liten omgang med stein-saks-papir er unnagjort, og gutta i Liverpool-drakter får begynne kampen, klarer barna å holde fokus på selve fotballen.

Og de er gode. En av dem spiller for U6-akademiet til Liverpool. Pappen er Everton-fan, så her er det litt blandede følelser. Og det skal vise seg at det spiller ikke så stor rolle hvem man er i familie med...

Fetteren til Gerrard er Everton-fan

Han heter Lucas, har lyst brunt hår, har noen fantastiske skudd og bærer stolt den blå Everton-drakten. Så kommer det fra 7-åringen:

– Fetteren min er Steven Gerrard.

– Så da heier du på Liverpool, da?

– Nei, kommer det kontant fra Lucas, mens han ser litt dumt på journalisten, før han følger opp med:

– Jeg ble sint da han scoret.

På banen har blåtrøyene gått opp i en 4-1 ledelse. Men så slår Liverpool tilbake, anført av en krølltopp som løper opp og ned på vingen. Neppe tilfeldig at han har Mohamed Salah på ryggen. Han blir målkongen på Merseyside denne dagen med fire scoringer. Kampen ender 5-5. Selv kommer han med følgende beskrivelse:

– Brukbart.

I begge leirer er de skråsikker på seier på Anfield. Om noen av de får rett ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra klokken 17.00 på søndag.