Senket Wolves med perlescoring: – En banan i lengste hjørnet!

Cardiff – Wolves:

Wolves tok ledelsen, men Cardiff snudde til 2-1-seier i fredagens oppgjør i Premier League.

Junior Hoilett ble matchvinner med sin scoring i det 77. minutt.

​Se drømmetreffet øverst!

Dermed fikk Cardiff med seg viktige poeng i bunnstriden, og manager Neil Warnock den gaven han helt sikkert ønsket seg før han fyller 70 år på søndag.

– En banan i lengste hjørnet! Det var oppskriften for «The Bluebirds». Det var et skikkelig drømmetreff, og bursdagsgaven Neil Warnock ønsket seg, mente Wikestad etter scoringen.

– En vidunderlig scoring og for et treff. Han skrudde den inn perfekt, og Wolves-keeperen var sjanseløs, slo Trevor Morley fast om scoringen.

Managerveteranen Neil Warnock synes drømmetreffet og seieren var en perfekt gave på sin 70-årsdag.

– Jeg sa til guttene før kampen at det var på tide de ga meg en gave å juble for. Jeg er virkelig stolt over dem. Vi fortjente ikke å ligge under 0-1, og etter pause kjempet vi dem i senk og var det beste laget, sa 70-åringen til BBC.

​Wolves rett opp i ledelsen

Wolves fikk en pangstart på kampen. Etter snaue kvarteret dukket Matt Doherty opp på bakerste stolpe etter et corner fra Raúl Jiménez, og lurte inn 1-0-ledelse til gjestene.

– Han kommer til målsjanser hele tiden. Vi snakket om det på forhånd. Men forsvarspillet til Cardiff så veldig stusselig ut. Matt Doherty er imidlertid råsterk, og keeperen kan intet gjøre, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter scoringen.

Den tidligere scoringen sørget for at Wolves kunne til pause med en fortjent 1-0-ledelse.

– Cardiff åpnet ganske bra, men scoringen til Doherty var fantastisk. Rett og slett en strålende avslutning, slo TV 2-ekspert Trevor Morley fast i pausen.

Etter pause skapte Cardiff noen store sjanser til å utligne.

Snudde kampen etter pause

I det 64. minutt fikk hjemmelaget ballen i nettet. Islendingen Aron Gunnarsson satte inn 1-1 etter corner fra Sean Morrison.

– Da lyktes det endelig for Cardiff. Det er mulig det var obstruksjon mot Wolves' keeper, for han var helt utspilt. Men Aaron Gunnarsson scoret sitt første mål siden april og vi er like langt. Det lå et må i luften her, for Cardiff tok mer og mer over utover i omgangen, oppsummerte Wikestad etter 1-1-scoringen.