Onsdag neste uke er det nøyaktig et år siden Berg ble pågrepet i Moskva og siktet for spionasje.

Den spionsiktede pensjonisten har nå sittet ett år i russisk fengsel. Fredag ble denne tiden forlenget med ytterligere to måneder.

Kjennelsen om varetektsfengsling ble lest opp i byretten i Moskva fredag. Berg satt i en glassboks da kjennelsen ble lest opp.

– Jeg er ved godt mot, sa Berg fra glassboksen.

Tiden i fengsel har vært en stor helsemessig påkjenning for Berg. Men nå ser han ser lys i enden av tunnelen, forteller advokaten.

– Han har bedt meg si at han føler seg veldig sliten. Han sier han er utmattet. Han har brukt opp alle sine krefter. Derfor håper og tror han at vi nærmer oss slutten, sier forsvarer Ilja Novikov.

Har forhandlet i kulissene

Ifølge forsvareren har det de siste månedene blitt forhandlet i kulissene om en mulig løsning for Berg. Håpet er at norske og russiske myndigheter skal bli enige om en avtale, der nordmannen kan bli benådet etter at en dom er falt.

Ifølge Novikov har Frode Berg fått vite at man er kommet nær en løsning.

– Ja, han tror at norske myndigheter har funnet en løsning for ham. Jeg kan ikke gå i detaljer på dette, men han har hatt besøk av folk fra ambassaden to ganger i uken og basert på det som er blitt sagt av dem, tror han saken nå er mye nærmere enn løsning enn tidligere, sier han.

Nærmer seg slutten

Novikov opplyser at han har fått klare signaler på at etterforskningen er ferdigstilt. Det betyr at saken vil kunne komme opp for retten i slutten av januar eller i februar, mener han.

– Rettssaken kan begynne i januar eller i seneste fall februar. Vi tror ikke det blir en lang rettssak. Berg har bedt meg legge opp et løp slik at den kan gjennomføres raskest mulig, sier han.

OPTIMISTISK: Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov etter fengslingsmøtet fredag. Foto: TV 2

Ifølge Aftenposten har Bergs russiske advokat Ilja Novikov blitt nektet å snakke med nordmannen tre ganger de siste to ukene. Berg ble for to uker siden flyttet til en bedre celle og har fått ha telefonkontakt med familien, skriver avisen.

Novikov sier han ikke tror Berg blir frifunnet i denne saken, ei heller at han blir benådet. Hans vurdering er at FSB, det russiske sikkerhetspolitiet, vil eskortere Berg ut av Russland og levere ham på grensen.

– Men uansett vil det ikke skje uten en avtale, sier Novikov til Aftenposten.