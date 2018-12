Cameron (26) fikk nytt ansikt: – Jeg kan smile igjen

Fischer var student, i tillegg til en sjakkmester, og aspirerende forfatter og filmskaper.

DONOR: Det er studenten William Fischer som donerte fjeset. Foto: Privat via NYU Langone Health

– Jeg tror ikke jeg hadde overlevd Wills dødsfall om det ikke var for Cameron. Han har hele livet framfor seg, og jeg elsker tanken på at Willie hjelper ham ha et bedre liv, sa Sally, moren til Fischer, under pressekonferansen.

Fischer var en registrert organdonor, og Sally kaller sønnens død en tragedie. Hun er glad de respekterte Fischers ønske om å være donor, og Cameron vil at familien skal vite hvor mye han setter pris på gaven de har gitt ham.

– Det har vært så mange utrolige fremskritt innen kirurgi. Det er jeg levende bevis på. Men det er kun mulig på grunn av fantastiske mennesker som Will og hans familie, sier Cameron.