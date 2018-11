Det ser halsbrekkende farlig ut.



Flere hundre meter over bakken står fire menn på en plattform med netting som gulv.

De fire spesialsoldatene tviholder seg i tauet som leder opp til et stort, grønnmalt militærhelikopter. Flymaskinen gjør flere støyende sirkler over det russiske presidentpalasset Kreml.

Russlands nyeste våpen i kampen mot terror ser nesten like farlig ut for lovens lange arm som for dem som skal bekjempes.

Mystisk innretning

Normalt får ingen fly over det russiske maktsenteret Kreml. Og russiske myndigheter er ellers svært tilbakeholdne med å avsløre hva slags teknikker deres spesialstyrker bruker.

Det var gråvær og dårlig sikt da noen av Moskvas innbyggere i forrige uke for første gang ble vitner til det uvanlige skuet.

Noen klarte å ta et kornete bilde med telefonen sin, og rykter begynte å spre seg om at noe ekstraordinært og mystisk var å ferd med å skje.

Enkelte trodde det de så var en ekte evakuering av president Vladimir Putin fra Kreml.

Presidenten pressetalsmann måtte til slutt rykke ut og fortelle at det hele var en øvelse.

– Ingenting uvanlig er skjedd, forsikret Dmitrij Peskov.

Uventet tribuneplass

I dag skulle utstyret prøves ut for andre gang. I solskinn og klarvær fikk TV 2 tribuneplass til det tross alt, ganske uvanlige skuet.

TV 2-fotograf Aage Aune sikret fra hotellrommet sitt på den andre siden av elven det som trolig er de første høyoppløselige videobildene av den russiske «anti-terrorplattformen».

Det er den fjerde av de russiske hemmelige tjenestene, FSO, som har ansvar for å beskytte Kreml, Putin og andre russiske ministere.

Anti-terrortroppen som øvde i dag tilhørte trolig nettopp denne organisasjonen. Såvidt TV 2s utsendte kunne konstatere gikk dagens øvelse knirkefritt for seg, der man etter alt å dømme trente på å storme en bygning inne på det tett bebygde festningsområdet der Putin har sitt offisielle kontor.