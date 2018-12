Foreldrene ønsker å navngi sin sønn «Griezmann Mbappé» etter de to franske VM-vinnerne.

Men det navneforslaget kan de trolig bare glemme, skriver

Navneforslaget for gutten, som nylig ble født Brive i det sydlige Frankrike, skal nemlig opp i retten.

Fransk lov sier at myndighetene kan avslå et navn på et barn dersom «det ikke fremmer de beste interessene for barnet».

Navnestriden ble først omtalt av den lokale franske avisen La Montagne.

Ifølge avisen kan en dommer beordre foreldrene til å endre navnet på et barn, og også hindre et navn i å bli registrert, dersom retten finner navnet upassende. Foreldrene må da velge et annet navn som retten godkjenner.

I 2015 hindret fransk rett noen foreldre fra å navngi sin datter «Nutella», oppkalt etter det populære sjokoladepålegget. Retten argumenterte med at et slik navn ville gjøre datteren spesielt utsatt for mobbing. Dommeren beordret foreldrene til å kalle datteren Ella istedenfor.

Antoine Griezmann og Kylian Mbappé ble nasjonale helter i Frankrike etter VM-triumfen i Russland.

Atletico Madrid-spissen Griezmann (27) og den 19 gamle PSG-spissen Mbappé scoret begge fire mål under sommerens VM-sluttspill.