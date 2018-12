Årets avslutning av Jakten på kjærligheten på TV 2 har ikke vært uten drama.



Gudrun Austli valgte Vegar Valbø som sin utkårede og tok han med på kjærlighetstur til Geneve, men turen ble ikke helt som planlagt.

– Vegar og jeg hadde forskjellige interesser som vokste mer og mer på meg. Da jeg satt alene på gården da jeg kom hjem fra turen, kjente jeg at jeg savnet Thomas, sier Gudrun Austli til TV 2.

Vraket

Kjemien de to imellom var ikke til stede og dermed ble Vegar vraket til fordel for Gudruns danske frier Thomas Kongstad.

Gudrun merket et stort savn og at ting ikke stemte med Vegar under turen. Vegar ble dermed sendt ut av årets Jakten på kjærligheten, men han er ikke bitter av den grunn.

– Det var en brå vending, men jeg tror nok at Gudrun og dansken passer mye bedre sammen. Så det var greit det ble de.

VRAKET: Gudrun Austli og Vegar Valbø sammen under opptakene til speeddate å Engø gård. Foto: Espen Solli/TV 2

– Var du forelsket i Gudrun?

– Jeg var forelsket i Gudrun. Men på turen til Geneve merket jeg at vi var ganske forskjellige, innrømmer Vegar til TV 2.

Hvite tennissokker

Vegar merket fort at de to hadde forskjellige interesser og det ble spesielt mye styr rundt de hvite tennissokkene til Vegar. Han skjønte etterhvert at kjemien ikke stemte og forstår Gudruns valg.

— Jeg føler meg ikke lurt av Gudrun, for en er jo med på et spill. Selv om jeg ble valgt til slutt, så er ikke det noen garanti for at det blir livslang kjærlighet, sier han.

– Rett på Tinder

Vegar er nå en singel mann og er klar for å jakte på kjærligheten uten kameraer til stede.

– Nå er det rett på Tinder og det er en fordel at fremtidige damer liker høye tennissokker, pondus og snus, sier Vegar med et stort smil og legger til:

– Jeg ønsker Dansken og Gudrun alt godt og håper at det blir de to for de passer godt sammen. Blir det bryllup så kommer jeg, i hvert fall hvis jeg blir bedt, avslutter han.