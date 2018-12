Hadde hundrevis av skarpe våpen: – Anså det som skrot

Ny Kripos-rapport

Den omfattende våpensaken var i utgangspunktet berammet for Ringerike tingrett tidligere i år, men måtte avbrytes da dommeren i saken erklærte seg inhabil. Årsaken var at han og tiltalte hadde barn på samme skole, etter det TV 2 kjenner til.

Mens partene har ventet på at saken igjen skal komme opp for retten, har Kripos på nytt gått igjennom det voldsomme våpenbeslaget som ble gjort våren 2016. Det har gitt grunnlag for en ny og utvidet tiltale.

– Dette er en sak politiet ser svært alvorlig på. Omfanget av uregistrerte våpen er stort, og det er ingen tvil om at det har vært et stort fare- og skadepotensial her, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt.

I beslaget er det våpen av mange ulike typer, både sivile våpen og våpen knyttet til Forsvaret, opplyser Aasen. At de har hatt farepotensial, er ikke de tiltalte enig i.

– Vi noterer oss at det har kommet en rapport som sier det, men har ikke hatt anledning til å gå gjennom den i sin helhet. Under det forrige rettsmøtet var min klient tidvis sterkt uenig i de vurderingene som politiet har gjort, og det er trolig grunnen til at de har laget en ny rapport, sier Flemmen Johansen.

FORSVARER: Advokat Ole Petter Drevlands klient erkjenner ikke ulovlig salg av våpen, men sier han har solgt våpnene lovlig på messe. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Ulovlig tiltale

Advokat Drevland sier at hans klient ikke har tatt stilling til deler av tiltalen, fordi han rett og slett ikke vet hva han er tiltalt for.

– Tiltalen burde vært presisert til hvilke våpen man mener er funksjonsdyktige. Når det generaliseres til et bestemt antall våpen, og vi ikke vet nøyaktig hvilke våpen det er snakk om, er det umulig å forholde seg til, sier Drevland.

– Du mener tiltalen er utilstrekkelig?

– Jeg mener tiltalen er i strid med lovens krav, og det vil bli tatt opp i retten, sier han.

Det har ikke påtalemyndigheten noen kommentar til.

– Tiltalen er utformet slik påtalemyndigheten mener er riktig og hensiktsmessig, sier Aasen.

Rettssaken vil pågå i Ringerike tingrett fra 7. til 25. januar.