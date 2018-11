Ukraina nekter russiske menn i alderen 16 til 60 år å ta seg inn i landet, skriver Ukrainas president, Petro Porosjenko, på Twitter.

Restriksjonene er satt inn for å hindre russere i å danne private hærgrupper i Ukraina, slik de gjorde i 2014, skriver han videre.

– Tanks ved grensen

Presidenten sier at han har bevis for at russiske tanks har stilt seg opp ved grensen mellom de to landene.

Det er svært spent mellom Russland og Ukraina etter at Russland tok tre ukrainske marinefartøy og et mannskap på 24 ukrainere i arrest i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya.

Unntakstilstand

Ukraina innførte onsdag unntakstilstand som omfatter landets grenseregioner i 30 dager.

Porosjenko begrunner behovet for unntakslover med behovet for å forsvare landet mot «økende aggresjon fra Russland» og viste til etterretning om «en høyst alvorlig trussel om en bakkeoperasjon mot Ukraina».

– Landet trues av en storkrig med Russland, uttalte Porosjenko i et intervju tirsdag.

