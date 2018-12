RBK vil ha hurtig soning, men Bendtner ønsker juleferie

Nicklas Bendtner (30) fortsetter å sette Rosenborg på prøve.

Den danske spissen er idømt en fengselsstraff på 50 dager etter vold mot en taxi-sjåfør i København. Bendtner kommer trolig til å søke om å få gjennomført soningen med fotlenke hjemme i leiligheten i København, og Rosenborg ønsker at soningen kommer i gang så raskt som mulig slik at 30-åringen er klar til sesongstart i 2019.

Ønsker seg ferie

Men nå er det skjær i sjøen. Etter det TV 2 vet har nemlig Bendtner planlagt en lang juleferie sammen med kjæresten Philine Roepstorff og hennes familie. Det vil bety at Bendtner ikke kan starte soningen før etter hjemkomst.

Det vil etter det TV 2 forstår føre til at Bendtner i verste fall ikke er tilbake i Trondheim for sesongoppkjøring med Rosenborg før i mars (sesongen starter 31. mars), noe som er langt fra ønskelig fra Rosenborg side.

– Vi forventer at han soner så fort som mulig. Det er helt klart vår holdning til det, sier RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til TV 2.

– Hvor fort ønsker dere, helst før den siste Europa League-kampen?

– Det er ikke vi som bestemmer det, men vi ønsker at han tar straffen så fort som mulig.

– Stemmer det at Bendtner ønsker en lengre juleferie før han starter soningen?

– Det har ikke jeg hørt noe om.

– Men hvis han skulle ønske det, hva tenker du om det?

– Som sagt ønsker vi at han soner så fort som mulig.

– Dere har støttet ham i en tøff tid og gitt ham en sjanse til. Føler du at han skylder dere å starte soningen så kjapt som mulig?

– Ja, og det er han enig i. Det er en avtale vi har.​

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med hverken Bendtner eller hans advokat Anders K. Németh for en kommentar.

– Må lytte til RBK - ikke svigerfamilien

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Bendtner må lytte til RBKs ønsker og komme i gang med soningen så raskt det lar seg gjøre.

– Han trenger å bli ferdig med soningen og få en så lang oppkjøring som mulig med lagkameratene i Trondheim. Det han har levert i 2018 har vært en kjempeskuffelse. Han har levert i 2018 har vært en kjempeskuffelse. De kan ikke godta at det samme gjentar seg neste år, sier Mathisen.

– Rosenborg bør selvfølgelig sette foten ned – gitt at det er mulig. Som arbeidsgiver bør de si at han har tråkket over streken. At han må sone når de passer RBK best – ikke svigerfamilien.