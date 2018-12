Mener Sarpsborg-kometen kan bli solgt etter praktkampen mot Besiktas

Tobias Heintz fikk sjansen fra start av Geir Bakke mot Besiktas, og grep sjansen med begge hender.

20-åringen terroriserte Besiktas-forsvaret i åpningsminuttene og etter bare seks minutter hadde han notert seg for en flott målgivende pasning og et fantastisk mål.

Det fikk TV 2s eksperter til å hente frem superlativene da de skulle beskrive ungguttens prestasjoner. Selv var han mer fattet etter kampen, som jo til slutt endte med 2-3-tap.

– Det ble assist og mål, så det kjennes jo godt å prestere mot så god motstand, men til syvende og sist er det tre poeng som gjelder, sa Heintz til TV 2.

Fikk beskjed av Bakke om å skaffe seg muskler

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg mener 20-åringen var helt fenomenal.

– Han er et kjempetalent. Han var på prøvespill i England og Sheffield United som 15-åring, men valgte Sarpsborg, og det har de fått betalt for nå, sa Mina Finstad Berg i studio.

– Da han fikk sin første start som 17-åring, måtte han ut etter en time, helt utkjørt. Geir Bakke sa til ham at han måtte få bedre løpskraft og legge på seg en del kilo muskler hvis han skulle kunne bli fotballspiller. Og det har han blitt! Han begynner å få fysikken på plass, og er vanskelig å møte i dueller. Han leser spillet godt. I tillegg er han ikke redd for å be om ball og ta initiativ. Han er uredd, og tror på egne ferdigheter. Det er så kult å se en 20 år gammel gutt som tar den plassen i det laget der. I tillegg har han jo en nydelig frispark- og pasningsfot, og ikke minst et fantastisk skudd.

Sammenlignes med Hazard

​Spesielt målet til Heintz var av det spektakulære slaget. Venstrekanten vendte opp et lite stykke inne på Besiktas banehalvdel og banket ballen over en forfjamset Loris Karius i tyrkernes bur.

– For en scoring! Hva i all verden er det som skjer? Den fulltrefferen vinner nok årets mål i Sarpsborg 08, sa en henrykt Kasper Wikestad fra kommentatorplass.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller mener Heintz viste «verdensklasse» og dro også en sammenligning med Chelseas superstjerne Eden Hazard etter å ha blitt spilt opp av programleder Jan Henrik Børslid.

– Det er verdensklasse. Hvis Eden Hazard hadde gjort de to tingene som Heintz gjør ved de to målene, så hadde man sagt: «Beste spiller i Premier League, to streker under svaret.» Når det er Tobias Heintz sitter man og gnir seg i øynene i stedet. Man kan ikke gjøre det bedre.