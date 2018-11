Under den amerikanske valgkampen i 2016 skal president Trumps daværende personlige advokat, Michael Cohen, ha jobbet med planer om å gi Russlands statsoverhode Vladimir Putin toppleiligheten i det planlagte Trump Tower i Moskva – helt gratis, skriver Buzzfeed News .

Intensjonen skal ha vært å øke verdien på resten av leilighetene.

Erkjente løgn

Torsdag erkjente Cohen at han hadde løyet til den amerikanske kongressen om byggeplanene rundt Trump Tower i Moskva.

Trump Tower Moscow var planlagt å bli Europas høyeste bygning, på hele 100 etasjer, men ble aldri bygget.

Cohen og hans kompanjong Felix Sater skal ifølge nettavisen ha jobbet målrettet mot å skaffe Putin toppetasjen – helt gratis.

Den anslåtte verdien til toppleiligheten skal ha vært rundt 50 millioner dollar, tilsvarende rundt 426 millioner norske kroner.

– Oligarkene i Russland ville bøyd seg rundt bakover for å bo i samme bygning som Vladimir Putin, sier Cohens kompanjong Sater til Buzzfeed.

Han har tidligere jobbet med Trump-organisasjonen, blant annet med bygningen som tidligere het Trump SoHo. Han har også vært informant for amerikanske myndigheter siden han ble dømt for en omfattende aksjesvindel utført av mafia i 1998.

Lengre enn antatt

Tidligere har Cohen fortalt at arbeidet med Trump Tower Moscow pågikk frem til starten av 2016. Nå viser det seg at han og Sater holdt på til i alle fall juni 2016 – etter at Trump hadde blitt republikanernes presidentkandidat.

To FBI-agenter bekrefter til avisen at Cohen skal ha vært i direkte samtale med en av assistentene til Putins pressetalsperson Dmitry Peskov om planene. Det samsvarer med informasjon i siktelsen mot Cohen i januar.

Det er ikke avklart om Trump selv visste noe om Cohens forslag om å skaffe Putin en leilighet i bygget.​ I TV-intervjuer både sommeren 2016 og januar 2017 avviste Trump blankt å gjøre forretningsvirksomhet i Russland.

– Prosjektet var mer en mulighet vi så på. Alle visste det, og det ble skrevet om. Arbeidet ble gjort i tidlig 2016, og nok før det. Men jeg valgte å ikke gjøre prosjektet, sier Trump i et intervju med NBC News torsdag.

Verken Cohen, Trump-organisasjonen eller Kreml har besvart de nye påstandene ovenfor Buzzfeed. Men Trumps personlige advokat aviser planene:

– Presidenten har aldri hørt om dette, og konseptet ble det ikke noe annet av enn en intensjonsavtale som ikke ble gjort noe med. Det ble ikke en gang et kontraktsutkast, sier advokat Rudy Giuliani til CNN.