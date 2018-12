Frankfurt-Marseille 4-0

Marseille spilte Europaliga-finale i mai 2018. Seks måneder seinere er den franske storklubben 17 poeng bak PSG i den hjemlige serien og desidert sist i en Europaliga-pulje bestående av Frankfurt, Lazio og Apollon.

Marseille var sjanseløse på avansement før kveldens bortekamp i Frankfurt, men hadde en gyllen mulighet til å rette opp det slette inntrykket så langt i Europaligaen.

Det som fantes av optimisme før kampen ble knust allerede etter 56 sekunder. Da sendte Luka Jovic Frankfurt i ledelsen.

Vond ble til verre etter 17 minutter.

Luiz Gustavo fikk ballen feilvendt på egen halvdel. Brasilianeren var rådvill og under press, men bestemte seg for å spille ballen tilbake til keeper. Problemet var at keeper Yohann Pelé hadde beveget seg vekk fra målet.

Dermed trillet ballen rolig ned i lengste hjørne. Gustavo måtte bare smile av det mest komiske selvmålet i Europaligaen 2018/19.

Marseille var langt fra ferdig med å servere Frankfurt mål. Etter 63 minutter var det Bouna Sarrs tur til å dunke ballen i eget mål.

Seinere la Jovic på til 4-0 med sitt andre mål for kvelden.