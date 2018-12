Sarpsborg raknet etter drømmestart mot Besiktas: – Like trist som været i Østfold!

Sarpsborg 08 – Besiktas 2-3:

Sarpsborg fikk en drømmestart på kampen og ledet 2-0 før det var spilt seks minutter.

​Se Sarpsborgs drømmemål og Besiktas' snuoperasjon øverst!

Men etter pause slo Besiktas fryktelig tilbake, og utlignet til 2-2 etter pause.

Og i det 90. minutt dukket Jeremain Lens og scoret målet som sørget for at Besiktas vant kampen 3-2.

– Det er så ufortjent så ufortjent. Denne kvelden, som startet så fantastisk, ble like trist som været i Østfold. Men Sarpsborg skapte nye magiske øyeblikk før pause, slo TV 2-kommentator Kasper Wikestad fast.

Må vinne i Belgia

Dermed må Sarpsborg slå Genk på bortebane for å ha sjansen til avansement i Europaligaen – uavhengig av de andre resultatene i gruppen.

– Alle som har holdt på med fotball vet hvordan det føles. Først slipper vi fra oss ledelsen, og så det ene poenget vi hadde inne. Det føles unødvendig. Vi skal ikke slippe inn tre mål på en omgang, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til TV 2 Sporten, og la til:

– Samtidig er Besiktas bedre enn det jeg hadde forventet. De er gode etter pause. Men likevel hadde vi nok muligheter til å avgjøre denne kampen selv. Det er ikke over. Nå skal vi til Belgia å vinne. Vi har overrasket før. Vi kan love at vi drar dit med lave skuldre og skal gjøre et kjempeforsøk der borte, slo han fast.

Patrick Mortensen er enig.

– Vi må gå på med alt vi har i Belgia og har tro på det selv, sier dansken, som var skuffet over at det ikke ble tre poeng mot Besiktas.

– Vi fortjente mye mer, og jeg hadde et par store sjanser i første omgang. Det er tungt å stå her med null poeng når vi leder 2-0. Vi spiller mot Besiktas, som er et fantastisk lag og er skuffet. Det føles tungt, mente dansken.

Drømmestarten imponerte

Ekspertene lot seg imponere over Sarpsborgs drømmestart og ikke minst Tobias Heintz' helt vanvittige 2-0-scoring.

– Han treffer den kulen så bra og det er så vakkert at han knapt tror det selv. Det var et helt perfekt treff. Det er bare nyte om igjen og om igjen, sa TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.