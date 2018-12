Tobarnsmor Vibeke (31) åpner huset sitt til vilt fremmede på julaften

I et Facebook-innlegg skriver tobarnsmoren fra Eidsvoll at hun åpner hjemmet sitt til folk som ikke har råd til middag, eller er alene i jula. Hun vet selv hvordan jula kan være ekstra tungt for de som har mindre ressurser i julestriden.

«Jeg har muligheten til å feire med familien, men isteden vil jeg åpne hjemme mitt for noen, lage enkel julemiddag med ribbe og medisterpølser og dessert. Om det er det er noen som trenger en god middag og et varmt hjem på julekvelden. Jeg stiller med juletre, julemusikk, et smil og varme.» Skriver hun på Facebook.

Det var Eidsvoll Ullensaker Blad som omtalte saken først.

– Det er kjempeskummelt. Jeg får vondt i magen bare av å prate om det. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å reagere, det vil nok bli litt rart i starten, men går seg sikkert til utover kvelden. Kanskje det er barn med som kan lette på stemninga, sier Sletta til TV 2.

Vanskeligere enn hun trodde

Barna til Sletta skal feire med faren, hun kan selv reise til familien sin, men ser heller muligheten til å hjelpe noen.

– Jeg jobber med familien min, så de ser jeg jo hver dag uansett. Tenkte hvorfor ikke åpne hjemmet mitt? Det er trist at folk sitter alene hjemme i jula og føler på ensomheten eller at pengene ikke strekker til, utdyper Sletta.

Å få tak i tak i folk som innrømmer at de trenger hjelp, skulle vise seg å være vanskelig.

– Jeg tror folk tenker det er litt skummelt. Det er et sårt tema, og sier man ja, så blir det en virkelighet at man har det dårligere enn andre. Jeg håper noen tar sjansen selv om de ikke kjenner meg, sier Sletta.

Enslige menn spurte om date

Responsen har vært enorm etter at hun la ut forespørselen. Men noen av tilbudene gikk i feil retning.

– Det er noen som har tatt kontakt, men ikke de jeg håpet på. for eksempel enslige menn som har tilbudt en date, middag eller å komme hjem til meg. Ikke derfor jeg har valgt dette, sier hun.

Tidligere narkoman

Sletta håper åpenheten om problemene i livet hennes vil få mennesker til å gripe muligheten. Selv kom hun nettopp ut av en alvorlig depresjon.

– Jeg er ikke rik. Jeg vet hvordan det er å slite psykisk, jeg har hatt det tøft i livet med blant annet rus og barnevernet. Jeg gjør ikke dette bare for å være snill, men fordi jeg forstår hvordan det er, sier hun.

I en alder av 16-18 år misbrukte hun tyngre narkotiske stoffer og omtaler seg selv som tidligere narkoman.