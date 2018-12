Rosenborg-Celtic 0-1

Rosenborg sto med fire strake tap i Europaligaen før hjemmemøtet med Celtic. Europa-marerittet fortsatte mot skottene. En scoring fra Scott Sinclair like før pause holdt for Celtic.

Rosenborg har nå tapt fem av fem mulige kamper i Europaligaen.

– Dette er en høst i det gode selskap som trønderne aller helst vil glemme. Nå er det bare å samle troppene og lade opp til søndagens cupfinale. Dette var en syltynn affære. Rosenborg skapte nesten ikke en eneste sjanse, konkluderte kommentator Peder Mørtvedt da dommeren blåste av kampen.

– Even Hovland og co. har levert et utrolig skuffende gruppespill i Europaligaen, la Jesper Mathisen til.

– Det var et greit resultat. Celtic var bedre enn oss. I første omgang forsøkte vi å spille så kompakt som mulig, og det klarte vi i 35-40 minutter, sier RBK-trener Rini Coolen.

– I deler av kampen er vi ok med. Kanskje vi skulle vært litt roligere for å få litt hvile, men vi kommer aldri frem til de helt store sjansene. Vi prøver, men lykkes ikke på den siste tredjedelen, sier Nicklas Bendtner.

Konradsen-skade

​Det var også bortelaget som skapte de fleste farlighetene før pause. Etter 23 minutter måtte André Hansen ut i full strekk for å stoppe en god avslutning fra Tomas Rogic.

Celtic produserte flere sjanser, men fikk ikke uttelling før etter 41 minutter.

James Forrest dro av Tore Reginiussen på Rosenborgs venstreside. Kantspillerens innlegg fant Sinclair på bakerste stolpe. Han hadde revet seg løs fra Even Hovland og fikk helt umarkert heade bortelaget i ledelsen.

Noen minutter seinere måtte Anders Konradsen kaste inn håndkledet. Nå spøker det for søndagens cupfinale for midtbanespilleren.

Steffen Iversen var ikke nådig i sin dom over det Rosenborg levert de første 45 minuttene.

– Det er én spiller som har vært bra, og det har vært André Hansen. Ellers har det sett veldig trist ut med resten av Rosenborg. Det har ikke vært et samlet press i det hele tatt. Hansen holdt Rosenborg inne i kampen til scoringen kom, analyserte Iversen.

Adegbenro-sjanse

Rosenborg hevet seg utover i andre omgang, men trønderne slet med å spille seg til store sjanser. Samuel Adegbenro fikk en fin mulighet et kvarter før slutt, men nigerianerens heading gikk like over mål.

Nærmere kom aldri Rosenborg. Neste oppgave for trønderne er cupfinale mot Strømsgodset søndag.