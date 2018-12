Før Celtic-kampen gikk Rosenborg-keeper André Hansen ut med et sterkt ønske om at Rosenborgs nye trener må unngå å forskjellsbehandle spillere.

– Jeg tror det er viktig å få inn en leder. En leder som setter en standard og kultur. Der alle behandles likt uansett hva man heter og hva man har prestert tidligere, hvor mye en tjener og hvilken kontrakt en har, sa Hansen til TV 2.

Tidligere Rosenborg-spiller Steffen Iversen er ikke i tvil om hvem Hansen sikter til.

– For meg er det ganske enkelt hva han sier. Han mener Nicklas Bendtner forskjellsbehandles. Jeg har hørt litt murring fra folk rundt på Lerkendal. Når ikke Bendtner presterer som i fjor, kan man ikke få frie tøyler, sier Iversen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det er et problem å ha Bendtner i Rosenborg-garderoben.

– Bendtner har vært en flopp i 2018. Han har dummet seg ut utenfor banen, men det han har levert på banen er faktisk nesten det verste. Han har scoret fem mål i Eliteserien. Franck Boli har scoret tre ganger så mye. Bendtner har ikke levert mål, og han har ikke levert innsatsmessig, sier Mathisen, før han legger til:

– Det er et problem å ha Bendtner i Rosenborg i garderoben slik det har vært i år. Trenerne sliter med å stille krav til ham, og han gjør akkurat som han vil. Det ser man også på banen. Han har spilt kant noen kamper, og da følger han ikke mann og har store problemer. Bendtner har spilt spiss, og da får Rosenborg aldri satt inn sitt press lengst fremme. Bendtner må virkelig heve seg til 2019 for at Rosenborg skal bli så gode som supporterne håper, sier han.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye svarer slik på spørsmål om Bendtner har levert godt nok i 2018:

– Det har ikke Nicklas gjort, og det har heller ikke vi som klubb gjort i forhold til potensialet. Det som er interessant er hva som må til for at vi skal få ut makspotensialet i laget. Det er et paradoks når vi står igjen som mestre og cupfinalister. På dette nivået er det slik at man aldri er fornøyd, sier Bjørnebye.

Han var vitne til at Rosenborg gikk på sitt femte strake tap i Europaligaen torsdag. Tidvis har trønderne blitt rundspilt.

– Det har vært ganske brutalt på noen områder. Det er ekstremt intens fotball, det er høyt press over banen i 90 minutter. Du får liten tid på deg og må være i forkant av alle situasjoner - hvis ikke blir du straffet. Vi opplever at vi ikke blir like hardt straffet i hverdagen, og så får vi en brutal opplevelse når vi møter de beste i Europa, erkjenner Bjørnebye.

Han mener likevel at RBK-spillerne har gjort en kjempejobb.

– Prestasjonene skal telle for et laguttak i Rosenborg. Så er det alltid spillere som er misfornøyde når de ikke får spille. Til syvende og sist er det en felles treningskultur, felles ambisjoner og hard jobb sammen som teller. Det er et kollektivt løft som må til. I år har vi fått smake på det i Europa, ikke minst. men det skal sies at gutta har vært fantastiske. De har presset ut resultater i serien, står igjen som seriemestre og har gjort en kjempejobb totalt sett, sier Bjørnebye, som samtidig lover at en ny trener er på plass før jul.