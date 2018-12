Det er gjort funn av skipsnagler ved Jarlsbergjordene ved Tønsberg i Vestfold.

– Naglene er såpass kraftige at de kan ha tilhørt et vikingskip, det vil si en farkost på over 15 meters lengde, sier Vestfold fylkeskommune i en pressemelding.

Hemmelig i to år

Funnet er gjort av metalldetektorist Pål Fadum, og har blitt levert til Vestfold fylkeskommune i henhold til rutiner.

Terje Gansum, sjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune, mener likevel at det er for tidlig å få fastslå omfanget av funnet.

– Vi har funnet en del strukturer, men ikke fått tak i helheten ennå. Vi mangler vitenskapelig belegg for å si sikkert hva vi har funnet, sier Gansum til Tønsbergs Blad.

Vikingskipnaglene ble først funnet i 2017, og avisen skriver at arkeologene har holdt funnene hemmelige i nesten to år.

Georadar

Videre planlegges det undersøkelse med georadar for å forsøke å kartlegge hvilke strukturer som eventuelt kan knyttes til naglene.​

Grunneier har gitt tillatelse til kjøring med georadar etter innhøsting høsten 2019, og undersøkelsene vil starte etter dette.

Fylkeskommunen vil sammen med NIKU og LBI ArchPro gjennomføre undersøkelser. Resultater av undersøkelsene vil bli offentliggjort når kvaliteten på dataene er tilfredsstillende, og analyser er gjennomført.

Det er fra fylkeskommunens side ikke ønskelig å gå ut med funnsted, da det er fare for plyndring av lokaliteten.