Ti elleville minutter sendte Aalesund nærmere Eliteserien

Men dramatikken var på langt nær over på Color Line Stadion! I det klokken viste 55 minutter, smelte Gueye til på hel volley og sendte Aalesund på ny i ledelsen. 2-1 til vertene.

Etter ti intense minutter roet det seg noe, selv om Aalesund hadde god kontroll på Sogndal.

Mot slutten av kampen begynte gjestene å få dårlig tid og økte presset på Aalesund, uten at det resulterte i utlikning.

Det ble lagt til hele fem minutter i kvalikdramaet, men det hjalp Aalesund mer enn Sogndal. Gueye satte spikeren i kisten fire minutter på overtid.

Det endte 3-1 på Color Line Stadion.

Sesongen er dermed over for Sogndal, mens Aalesund er et steg nærmere eliteseriespill i 2019 og skal ut i et dobbeltoppgjør mot Stabæk i desember.