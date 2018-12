Det bekrefter Åsane i en pressemelding torsdag.

– Åsane Fotball og Mons Ivar Mjelde er enige om å avslutte samarbeidet når kontrakten går ut 31.12.2018, heter det i meldingen fra klubben.

– Styret takker Mjelde for innsatsen, og vil trekke frem at en rekke lokale spillere har fått OBOS-ligaerfaring i hans trenerperiode, og at fire spillere har fått kontrakter i Eliteserien, heter det videre i meldingen fra klubben.

Mons Ivar Mjelde overtok Åsane i 2017.

– Beslutningen er tatt. Jeg trener ikke Åsane i 2019. Nå ønsker jeg dem alt godt, sier Mjelde om avskjeden med klubben til BT.

Mjelde er kjent som en av Branns mest suksessrike trenere gjennom tidene etter å ha ledet klubben til seriegull i 2007. Han har også vært trener i Bryne, Start og Fredrikstad på toppnivå.

Åsane har allerede startet jakten på Mjeldes erstatter.

– I vårt søk etter ny trener for Åsane vil vi vektlegge en trener som ønsker å være med på å utvikle spillere fra Åsane og bergensområdet til å ta steget opp og tilbake i Norsk Toppfotball, konstaterer klubben.

Åsane rykket ned fra OBOS-ligaen etter tap i kvalifiseringskampene mot KFUM Oslo.



